Del llanto de Jimena Monteverde y Moria a la revelación de Josefina Pouso tras la muerte de Ernestina Pais

La muerte de Ernestina Pais continúa provocando una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. A medida que pasan los días, las despedidas se multiplican y cada testimonio permite reconstruir distintas facetas de una conductora que dejó una huella imborrable entre colegas, amigos y espectadores. En las últimas horas, dos homenajes televisivos conmovieron al público. Jimena Monteverde y Moria Casán se quebraron en vivo al recordar a Ernestina, mientras que también trascendieron nuevos detalles sobre las circunstancias que llevaron a la periodista a conducir su vehículo el día del trágico accidente.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió al comienzo de La Cocina Rebelde. Apenas inició el programa, Jimena Monteverde decidió dedicarle la emisión a quien fue su amiga desde los tiempos de Mañanas Informales. Sin poder contener las lágrimas, habló desde el corazón. "Le voy a dedicar este programa a Ernestina que nos debe estar viendo desde algún otro plano", expresó con la voz entrecortada.

La cocinera recordó cómo nació la amistad entre ambos matrimonios y confesó el impacto que provocó la noticia. "Nos encontramos con esta noticia horrible, pero ella siempre vivió una vida intensa", aseguró. Luego agregó, completamente emocionada: "Tuvimos la suerte de conocerla con Hernán desde Mañanas Informales y nos atropelló esta noticia tremenda". Las lágrimas terminaron imponiéndose mientras evocaba la personalidad de Ernestina. "Tan joven, era una mina espectacular", dijo.

Monteverde también aprovechó el homenaje para enviarle un afectuoso mensaje a la familia de la conductora. "Le mando un beso a Ale Guyot que yo lo conocí a través de ella y fue el fotógrafo de todos mis libros." Al recordar a Benicio, el hijo de Ernestina, dejó ver el vínculo que los unía. "Benicio venía a mi casa, comíamos juntos", contó. Pero el momento también dio lugar a una reflexión que trascendió el dolor por la pérdida. "La vida sigue para todos y el único consejo que me sale es que hay que aprovechar todos los días como si fuera el último, abrazar a la gente que querés y decírselo", destacó.

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Y agregó: "Cuando pasan estas cosas te das cuenta que en un segundo te cambia la vida y que pasan las cosas y borrón y cuenta nueva". Antes de despedirse, pidió un aplauso para su amiga. "Quedará en el corazón de todos, un aplauso para Ernestina." Y cerró: "Los que la conocimos sabemos que te llenaba de energía y que esa sonrisa la vamos a tener para siempre." Otra de las figuras que no pudo ocultar su dolor fue Moria Casán. Durante La Mañana con Moria, la conductora también se quebró al aire mientras hablaba de la muerte de Ernestina. "Me mató lo de esta chica, estoy muy triste", confesó entre lágrimas.

La diva aprovechó el momento para reflexionar sobre el esfuerzo cotidiano de muchas mujeres. "Las mujeres solas que andan por la vida... lo que me quebró fue la mujer sola que sigue con su coche, sola, a trabajar", expresó. Y continuó: "Cada uno se gana la vida como puede... pero estas mujeres que luchan, que se levantan, que se rompen la vida y siguen, eso me mata." Mientras continúan los homenajes, también comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre las últimas horas de Ernestina Pais.

Durante Desayuno Americano, la periodista Josefina Pouso reveló que la conductora prácticamente había dejado de manejar y que aquel viaje fue una excepción marcada por una serie de circunstancias inesperadas. "Hablé con gente muy cercana a Ernestina y justamente el comentario fue: 'No manejaba más'. Ella tenía su Uber, se llamaba Cristian, que ese día justamente no pudo ir", explicó. Según Pouso, Ernestina había desarrollado un profundo temor a conducir luego de distintos episodios ocurridos en el pasado. "Ella tenía mucho miedo al auto... tenía pánico porque sentía que era su karma", sostuvo.

La panelista explicó que la periodista debía llegar a una función teatral dirigida por José María Muscari y que, ante la ausencia de su chofer habitual, decidió ponerse al volante. "Tenía que llegar al teatro, que esto es un horario con el que cumplir, y el Uber no pudo llegar", relató, al definir toda la situación como una "doble desgracia". El accidente ocurrió el viernes 26 de junio, alrededor de las 19.30, cuando el automóvil que conducía Ernestina fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. El impacto fue sobre el lado del conductor y resultó fatal.