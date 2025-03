La verdad oculta sobre el pacto de Redrado y Luciana Salazar: el documento que lo obliga a mantener a Matilda

La misteriosa relación entre el economista Martín Redrado y Matilda, la hija de Luciana Salazar, generó todo tipo de especulaciones a lo largo de los años. Desde la posibilidad de un vínculo biológico hasta los rumores de un contrato de manutención, la trama estuvo y está plagada de intrigas y versiones cruzadas. Pero ahora, un documento oficial salió a la luz y promete cambiarlo todo.

El estallido mediático se produjo esta semana cuando Redrado aseguró en una entrevista que no ve a Matilda desde 2018, cuando la pequeña no había cumplido ni un año. Sin embargo, Salazar no tardó en desmentirlo de manera categórica, publicando una foto del economista en el cumpleaños de tres años de la niña. Pero el golpe de gracia llegó con la revelación de un acuerdo firmado ante escribano público, donde Redrado se compromete a la manutención de Matilda hasta su mayoría de edad.

El documento, expuesto en el programa Viviana en vivo, de Viviana Canosa, dejó en evidencia las obligaciones asumidas por Redrado con la crianza y bienestar de Matilda. "El documento que Martín Redrado firmó, donde se hace cargo de Matilda hasta los 18 años. Esto lo firmaron una vez que ya se había separado la pareja", explicó la periodista. Canosa profundizó en los detalles del pacto, que incluye el mantenimiento de la vivienda en el exclusivo barrio de Nordelta, el pago del colegio, la vestimenta y la educación de la menor. "Esto fue bajo escribano público, ahí tenés inclusive arriba la firma de Martín Redrado, que además pone como garantía su patrimonio", añadió.

Uno de los puntos más explosivos del documento radica en las cláusulas destinadas a evitar conflictos con los herederos de Redrado. "Lo que los hijos de él, Martina y Tomás, no querían era que Matilda fuera heredera", reveló la conductora, dejando entrever una disputa interna en la familia del economista. Desde que el acuerdo salió a la luz, Luli intensificó sus declaraciones, asegurando que su ex pareja "se enreda en sus propias mentiras". En diálogo con LAM, la modelo afirmó: "Fuimos pareja durante 8 años, tuvimos un proyecto en común, que fue que Matilda viniera al mundo. Él se hizo cargo de todo".

El documento que deja en offside a Redrado

Salazar también confirmó que Redrado firmó el acuerdo para garantizar el bienestar de Matilda, cubriendo todos sus gastos y protegiéndola legalmente en caso de su fallecimiento. "Esto lo hizo porque sus propios hijos no querían que Matilda tuviera derechos sobre su herencia", reiteró. La ex pareja del economista también se refirió a las veces que el economista intentó revincularse con la niña y cómo ella misma puso un límite definitivo. "Me vino a pedir una revinculación varias veces, pero ya la había abandonado tres veces. Te puedo perdonar una, dos, pero basta", disparó.

El escándalo trascendió lo mediático para convertirse en un problema judicial. Salazar, en diálogo con Baby Etchecopar, aseguró que su lucha "no es un capricho" sino una búsqueda de justicia para su hija. "Estoy haciendo valer los derechos de Matilda. Él no es su papá biológico, pero sí lo es desde otro lugar: en la justicia, en los papeles y supuestamente en lo emocional", declaró. La modelo también denunció que Redrado le pidió -casi suplicando- que no publicara fotos de él con Matilda para evitar problemas con su entorno. "Negar a alguien también es una forma de violencia", sentenció.

Pero la parte más alarmante del testimonio de Salazar radica en su situación financiera. "Ya casi me gasté todo, porque no pensé que esto iba a durar tres años. Estoy endeudada, no tengo cómo pagar el colegio de mi hija", reveló entre lágrimas. Con la evidencia del acuerdo firmado y las pruebas fotográficas que desmienten la versión de Redrado, el escándalo está lejos de terminar. La opinión pública se divide entre quienes creen que el economista intentó evadir su responsabilidad y quienes cuestionan las intenciones de Salazar. Pero lo que es innegable es que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz.

Qué dice el documento firmado por Martín Redrado: