Filosofía aristotélica, comparaciones con autos viejos y ataques al periodismo tradicional: Fantino redobló la pelea con Tenembaum

El enfrentamiento mediático entre Alejandro Fantino y Ernesto Tenembaum sumó un nuevo capítulo cargado de descalificaciones personales, referencias filosóficas y ataques al periodismo tradicional, luego de la polémica desatada por la cuarta Marcha Federal Universitaria. Lejos de bajar el tono, Fantino utilizó su canal de streaming Neura para responderle con extrema dureza a Tenembaum, quien horas antes había cuestionado su postura sobre la movilización universitaria y había calificado su reacción como "un lugar medio ridículo". "Voy a tratar de responderle con altura para no caer en ninguna bajeza", lanzó el conductor.

Y añadió: "Ernesto, vos sos claramente, lo que se llama en la filosofía aristotélica accidente. Vos existís en otro". En un extenso descargo, Fantino apeló a conceptos filosóficos para desacreditar a su colega y profundizó el ataque con ironías y comparaciones personales: "Aristóteles decía que los accidentes no son en sí mismos, sino que son en otros entes. Vos por vos no metés un gol". Luego continuó: "Hace años, desde la época que estabas bajo el ala de Lanata, creo que la última que metiste un gol fue por América ya por el inicio de los 2000. No metés un gol. Hace años que no metés un gol por algo inteligente que hayas dicho, por algo picante que hayas dicho".

El conductor de Neura también cuestionó la relevancia pública de Tenembaum y aseguró: "Nunca te vi trending topic en una columna, nunca te vi que públicamente hayas estado por alguna cuestión periodística que hayas opinado". La respuesta escaló aún más cuando Fantino utilizó una metáfora mecánica para describir lo que considera un periodismo "viejo" y desconectado de los nuevos formatos de comunicación. "Sos un carburador de Torino queriéndolo poner en un auto Tesla en la época en la que estamos corriendo. Sos un carburador de Valiant sacado de un desarmadero", disparó. Y remató: "No sigas vendiendo caballos en Detroit en 1920, Ernesto".

Rectores, docentes, investigadores, estudiantes y sindicatos universitarios realizaban la cuarta Marcha Federal Universitaria

El trasfondo del cruce nació después de la cuarta Marcha Federal Universitaria, donde Fantino cuestionó con dureza tanto la movilización como el financiamiento de las universidades públicas. "Organizar esta marcha cuesta miles de millones de pesos, acomódense al tiempo que estamos viviendo, vean en lo que gastan, porque la que ustedes reciben sale de impuestos", había afirmado el periodista.

En esa misma editorial, el conductor sostuvo que "la universidad pública no es para cualquiera" y argumentó que las desigualdades estructurales del país impiden que el acceso sea realmente universal. "No es para un tipo como yo de San Vicente, Santa Fe, que la universidad pública más cercana que teníamos era a 98 kilómetros de mi pueblo", expresó. Fantino también criticó lo que considera una utilización política del reclamo universitario.

Además, apuntó contra sectores estudiantiles y académicos: "Nos vienen a correr diciendo que no pueden trabajar en la cura del cáncer. No, sigan estudiando la cura del cáncer, pongan más guita ahí, pero no me vengan a correr con que se desfinancia". Las declaraciones generaron una fuerte reacción de Tenembaum en su programa de Radio Con Vos, donde interpretó que Fantino construía una pelea imaginaria. "'Vos me venís a correr...'. Nadie está hablando de vos", señaló el periodista.

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Y agregó: "Nadie te está mirando salvo cuando decís estas cosas". En otro tramo de su respuesta, Tenembaum afirmó: "Estás dando una batalla por algo que suponés que te dicen". La devolución irritó todavía más a Fantino, que decidió volver al ataque y cuestionar incluso la formación intelectual de su colega: "Te vas a tener que poner a estudiar Ernesto, no alcanza con la carrera de Periodismo que creo que tenemos". "No alcanza con el debate invitándome a Cenital. Primero hay que ver si te alcanza", continuó. Finalmente, cerró con otra frase cargada de desprecio: "Laburate un poco intelectualmente porque estás flojito, papá. No tenés ni de dónde agarrarte".