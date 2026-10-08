Golpe para Wanda: la letra fina de la sentencia de divorcio con Icardi

La Justicia de la ciudad italiana de Milán dictó la sentencia de divorcio del matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi, y rechazó todos los pedidos económicos de la conductora, quien hasta deberá pagar dos terceras partes de las costas del juicio, en el cual rechazaron su pedido de pensión y de manutención, al alegar que su casamiento no frenó su carrera, sino todo lo contrario. "Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa. Hay motivos para brindar", escribió el delantero.

"El Tribunal de Milán dictó la sentencia que declara disuelto mi matrimonio. Rechazó el pedido de manutención como cónyuge de la señora: aquellos famosos 250.000 euros mensuales. La Justicia consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente", informó Icardi a través de una historia que subió a su Instagram. "También rechazó su pedido de pensión por divorcio", aclaró en la imagen que subió.

La imagen que subió Mauro Icardi en relación a la sentencia de divorcio que dictó la Justicia de Milán.

"El tribunal no consideró probado que hubiera sacrificado su carrera profesional durante el matrimonio. Por el contrario, señaló que su notoriedad derivó del matrimonio conmigo y que su actividad profesional se expandió", explicó el futbolista, quien hasta subió las definiciones en italiano de la Justicia.

"Nara afirmó que, tras contraer matrimonio, se vio obligada a sacrificar su carrera artística ya consolidada debido a las exigencias de la vida familiar y a sus dos hijas menores de edad. Dicha afirmación no fue demostrada. Por el contrario, se considera que la fama de Nara surgió precisamente de su matrimonio con Icardi, jugador y capitán del Inter y, por tanto, una figura de gran renombre en Italia", sostuvieron los magistrados italianos.

El reclamo de Wanda Nara quedó muy debilitado, tras el fallo de la Justicia de Milán.

"Entre los fundamentos de su decision, el tribunal descartó así el supuesto sacrificio profesional y rechazó también el reconocimiento de una pensión con función compensatoria. Además, la condenó a reintegrarme dos tercios de las costas del juicio", informó un envalentonado Icardi. "Hoy comparto la sentencia que esperaba desde que inicié el proceso en noviembre de 2024. Esta resolución refleja el motivo por el que elegí tramitar mi divorcio en Italia: que las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia", añadió.

El futbolista también señaló que todavía sigue en pie el otro proceso contra Nara, en el cual demanda la "nulidad de la transferencia de inmuebles" de su patrimonio, para que sean restituidos. "Ese reclamo sigue su curso. El tribunal dejó expresamente señalado que el rechazo de la pensión compensatoria se sustenta en la evaluación de todos los requisitos necesarios para reconocerla, y no únicamente en los bienes que ella ya recibió", sumó.