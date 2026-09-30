El nuevo secretario de Discapacidad tuvo un accidente y está internado con fracturas

Apenas una semana de asumir como nuevo secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia se fracturó diversos huesos y quedó internado en terapia intensiva en el Hospital Pirovano, tras sufrir un grave accidente en moto. Si bien los médicos descartaron lesiones neurológicas, tuvo que ser asistido con respiración mecánica y sigue en evaluación constante.

El funcionario presenta fracturas en varios huesos, aunque no registra lesiones neurológicas. Se encuentra bajo atención médica y en evaluación en el Hospital Pirovano, en el barrio porteño de Coghlan.

Del accidente de Di Liscia, que había asumido en el organismo la semana pasada en reemplazo de Alejandro Vilches, no se conocen detalles de cuándo ni cómo fue. El titular de Discapacidad fue trasladado por el SAME tras un choque. Tuvo fracturas en siete costillas del lado derecho, la clavícula y el omóplato. También tuvo un hemotórax que requirió de un drenaje.

Pablo Di Liscia

Además de recibir atención médica por sus politraumatismos, el funcionario necesitó asistencia respiratoria mecánica y continúa en terapia intensiva.

Su arribo al gobierno se dio en medio de la interna a cielo abierto tras las discusiones en torno al Presupuesto 2027, que tuvo partidas y cambios con los que hasta propios dirigentes del oficialismo no estaban de acuerdo. Pero sobre todo las denuncias públicas de su antecesor respecto de un faltante de 158 mil millones de pesos en el organismo que le tocó conducir y de las auditorías que arrojaron sobreprecios de hasta 4200 por ciento en compras de insumos.

No deja de llamar la atención que la Discapacidad sea uno de los sectores que esta administración eligió para recortar y para hacer caja. Es el lugar del que salió eyectado el amigo presidencial Diego Spagnuolo tras el escándalo de los audios del 3 por ciento. La llegada de su sucesor, Vilches, no mejoró la atención a los pacientes, pero lo que sí hizo el funcionario saliente fue presentar el resultado de la auditoría, que no favorece en nada a la transparencia.

Alejandro Vilches renunció como secretario nacional de Discapacidad

Y así llega el accidentado Di Liscia, quien estuvo al frente del IOMA entre 2017 y 2019, período durante el cual la obra social bonaerense contaba con más de 2,2 millones de afiliados. Antes de asumir ese cargo, desarrolló distintas funciones dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre diciembre de 2015 y noviembre de 2017 se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana. Previamente, fue director general de Control de Gestión entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015, y director general de Reforma Administrativa desde septiembre de 2010 hasta diciembre de 2011.















