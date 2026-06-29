José María Listorti fingió demencia y explicó por qué sigue al aire tras los despidos en Blender

Antes de que se conocieran públicamente los despidos en el canal de streaming Blender, el conflicto laboral ya generaba tensión puertas adentro de la empresa. La situación terminó de estallar cuando al menos diez trabajadores fueron desvinculados y el reclamo de los empleados por cuestiones salariales quedó expuesto en plena transmisión en vivo.

El episodio ocurrió durante un programa conducido por Fiorela Sargenti, quien interrumpió el contenido para explicar a la audiencia lo que estaba sucediendo detrás de cámara. Según relató, los despidos estuvieron vinculados a un reclamo de los trabajadores por salarios y aumentos que, aseguran, habían sido acordados.

Fiorella Sargenti se ocupó de parar la transmisión de Blender por los despidos.

Con el correr de los días, el conflicto sumó nuevas repercusiones. En el stream Bondi, José María Listorti habló por primera vez sobre la situación y explicó por qué decidió continuar con su programa pese al conflicto.

"Es una situación muy incómoda para nosotros porque, obviamente, nos queremos solidarizar con los chicos que fueron despedidos, pero la realidad es que si no hacemos el programa despiden también a nuestros productores y a la técnica ", expresó.

Luego, explicó el motivo por el que no optó por interrumpir la transmisión: " Si Blender explota por los aires se quedan sin trabajo no diez, sino cincuenta o sesenta personas . Entonces es muy difícil". Además, reconoció que también existe un compromiso contractual que condiciona su decisión. "Tengo un contrato que cumplir, si no tengo un quilombo legal", sostuvo.

Por último, Listorti admitió que todavía no sabe cómo actuar frente al conflicto: "Es una situación muy incómoda que todavía no sé cómo resolver".

La historia de Nacho Suárez tras ser despedido de Blender

Quien eligió un tono mucho más duro fue Nacho Suárez, que utilizó sus redes sociales para cargar contra la empresa. "El más psicópata de los streams", tituló una historia de Instagram: "Blender, en lo que va del año, me echó dos veces. Sí, DOS", escribió. Luego detalló: "La primera vez me echaron por comentarle a mis compañeros que me iban a bajar el sueldo y no sabía si seguir... y la segunda todavía no me dijeron por qué".

En otro mensaje, también apuntó contra las prioridades de la empresa en medio del conflicto: "El finde prefirieron laburar en poner una pantallita", escribió junto a una imagen en la que se ve una pantalla instalada en el exterior de los estudios con el logo de Blender.