Cecilia Milone y el enigmático amor prohibido: cementerios, escándalos y amigas traicionadas

Si hay algo que el mundo del espectáculo sabe hacer bien, es entregarnos historias que superan cualquier telenovela. Y en el centro de esta trama de amor, secretos y traiciones, tenemos a Cecilia Milone, la mediática que ahora no solo enfrenta rumores de un romance oculto con Chico Novarro, sino también un explosivo conflicto con su ex amiga Belén Di Giorgio, la supuesta nueva pareja de Nito Artaza.

¿Qué fue lo que desató este culebrón digno del prime time? Todo comenzó cuando el programa "Intrusos" soltó la bomba: Milone habría vivido una historia de amor secreta con Chico Novarro. ¿La prueba? Su insistente presencia mensual en el cementerio para mantener impecable el lugar donde descansan sus restos. "Quiere ocupar el rol de viuda", aseguró Rodrigo Lussich, avivando la teoría de un romance clandestino que ni la mismísima novela "Montecristo" podría haber escrito mejor.

Pero, lejos de quedarse en silencio, Cecilia rompió su mutismo en redes sociales y disparó con todo contra la prensa. En un extenso comunicado, la actriz denunció "acoso mediático", criticó a los periodistas por "convertirse en fiscales" y hasta comparó la situación con un robo. "No me acosen esperándome en la puerta. Ya tuve tres episodios, me da miedo", sentenció, dejando claro que su paciencia con el mundo del chimento había llegado al límite.

Según explicó, decidió no hacer más entrevistas, no como capricho o como plan de prensa, sino porque la "lastiman". "Me hacen daño. Me di cuenta de que enfrentarme a ciertas preguntas, que antes me causaban tensión, ahora no las puedo manejar- Quizás me expuse yo demasiado, creí que era así, me hicieron creer que era así, el medio me llevó a eso, las circunstancias de mi vida me llevaron a eso, no lo sé. Lo que sí me hace falta aclarar es que no voy a contar nada, no tengo nada que contar", dijo.

Y cerró: "Esto no es un juicio por jurado, realmente. En qué momento creímos que los periodistas son fiscales, que el público luego va a votar si somos o no inocentes. Y tenemos que explicar o hacer relatos. Es realmente muy confuso lo que sucede. No estoy de acuerdo con una entrevista donde uno no acordó el encuentro, porque entiendo que el periodista te diga 'estoy trabajando', pero yo no, yo estoy viviendo. Yo no estoy yendo a tu casa, vos estás viniendo a la mía".

Belén Di Giorgio, amiga de Cecilia Milone, la tercera en discordia entre Nito Artaza y su ex esposa

Mientras Milone peleaba contra los paparazzi, el escándalo tomó un giro inesperado con la reaparición de Belén Di Giorgio, la ex compañera de trabajo de Cecilia, quien hoy es vinculada sentimentalmente con Nito Artaza. En una entrevista explosiva con "Mitre Live", Di Giorgio aseguró que la relación entre Artaza y Milone estaba "terminada hace mucho" y que el verdadero conflicto con la cantante había sido por cuestiones laborales. "La última función que hice con ella terminé llorando", reveló, agregando que Milone "se portó muy mal" con ella y que la amistad entre ambas se desmoronó.

Pero eso no es todo: según Di Giorgio, Milone habría "operado" en su contra con periodistas amigos. "Marcela Tauro y Susana Roccasalvo dijeron cosas innecesarias, ahora me entero de que son amigas de ella", disparó con munición pesada. En este vaivén de acusaciones, amores ocultos y amistades traicionadas, queda una certeza: Cecilia Milone sabe cómo mantenernos en vilo. ¿Fue realmente el amor secreto de Chico Novarro? ¿Está Di Giorgio con Nito Artaza? ¿Seguirá Milone visitando el cementerio entre las sombras? En el mundo del espectáculo, la verdad siempre es relativa y la próxima temporada de este drama promete nuevos y jugosos episodios.