Cecilia Milone, entre el escándalo y la traición: su explosiva reacción que casi termina en tragedia

Como si el Wanda Gate no fuera suficiente en el mundo de la farándula, en las últimas horas se suma una nueva historia de traiciones, escándalo y secretos: los protagonistas de este desenlace son Cecilia Milone, la mediática que ahora no solo enfrenta rumores de un romance oculto con Chico Novarro, sino también un explosivo conflicto con su ex amiga Belén Di Giorgio, la supuesta nueva pareja de Nito Artaza.

Según Rodrigo Lussich, con información tratada en Intrusos, la artista y el cantante mantuvieron un vínculo hasta el día de su fallecimiento. El periodista afirmó que para ella fue "el amor de su vida"; esto llegó a oídos de la actriz que rápidamente salió a responder: "Hace un tiempo que decidí hacer más entrevistas, pero no como capricho o como plan de prensa, sino porque me lastiman, me hacen daño. Me di cuenta de que enfrentarme a ciertas preguntas, que antes me causaban tensión, ahora no las puedo manejar", comenzó en su video publicado en redes sociales.

Cecilia Milone acuso a la prensa de acoso y a su ex esposo de dañarla

Cecilia dejó en claro que no le interesa ser parte del show, sin embargó a la hora de encontrarse con un periodista en la calle su esencia no es parar y aclarar de antemano su molestia con las entrevistas, sino que se dispuso a armar un episodio en la vía pública que puso en riesgo la vida de su perro.

"¿Vas a hacer nota?" le preguntó una reportera cuando se la encontró en plena calle. Milone la saludó con un beso y quiso huir. En ese momento, no tenía posibilidades de pasar a la vereda de enfrente, ya que el semáforo estaba a favor de los vehículos, esto no fue de importancia cuando decidió avanzar dejando a la periodista por detrás.

"Prefiero que me atropelle un auto", dijo desde la mitad de la calle, con la notera intentando detener la situación: "No me jodan más. No me gusta en la puerta de mi casa", lanzó y logró llegar al otro lado con su mascota exaltado por las bocinas de los autos y los gritos de su dueña.

Por su parte, Nito Artaza salió a defender a su ex pareja que se siente acosada por la prensa y quien lo acusó de vender carpetazos en contra de su persona: "Yo no tengo nada que decir, no opino de esto porque ya di vuelta la página, tengan un poco de compasión, están hablando de historias de amor en definitiva, los artistas son muy sensibles, Cecilia es muy sensible. Estoy al tanto de las personas que transitan en mi vida, por supuesto que no debo opinar", dijo el productor teatral.

"Vi barbaridades que no se las merece una gran artista y gran persona como es mi ex esposa, es una historia que ya hemos vivido, es una desconsideración hacia la persona de Cecilia y hacia la memoria de un grande", continuó defendiendo a Milone, para luego pronunciarse sobre el posteo de la mujer: "No me siento aludido para nada. Jamás le haría daño a alguien que amé. Nadie del entorno de Cecilia puede tener miedo de mi accionar", mientras que sobre el supuesto vínculo con Chico Novarro manifestó que "sabía de la admiración de Cecilia por él".