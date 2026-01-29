Celos, política y jeans explosivos: el detrás de la disputa entre Zendaya y Sydney Sweeney que sacude el regreso de Euphoria

Si Euphoria se hizo famosa por mostrar sin anestesia el caos emocional de sus personajes, todo indica que la tercera temporada llegará con un bonus track inesperado: un supuesto drama fuera de cámara digno de la propia serie. A meses de su estreno previsto para 2026, los rumores sobre una fuerte tensión entre Zendaya y Sydney Sweeney volvieron a estallar y ya nadie en Hollywood finge sorpresa.

Según versiones que circulan en medios locales, Zendaya se habría mostrado incómoda con las interacciones amistosas entre su prometido, Tom Holland, y su coprotagonista Sydney Sweeney durante el rodaje del año pasado. "En pocas palabras, Zendaya le advirtió a Sydney que se mantenga alejada de Tom", afirmó una fuente citada por Yahoo Entertainment, alimentando una novela que mezcla amor, desconfianza y egos de primera línea.

Zendaya y Sydney Sweeney

El contexto no ayuda. Holland, quien supuestamente le propuso matrimonio a Zendaya a fines de 2025, visitó con frecuencia el set antes de que finalizara la filmación en noviembre. De acuerdo con los trascendidos, su actitud no habría sido "ni coqueta ni inapropiada". "Tom es muy amable y conversador, así que cuando está presente hace un esfuerzo por hablar con todos; así es él", aclaró un informante. Aun así, el malestar de Zendaya no estaría vinculado a una falta de confianza en su pareja, sino a su relación rota con Sweeney. Pero reducir el conflicto a una escena de celos sería quedarse corto.

La polémica campaña de Sydney sweeney

Detrás del distanciamiento habría diferencias políticas profundas que terminaron de romper un vínculo que llevaba seis años. Según el Daily Mail, las tensiones se agravaron cuando Sydney Sweeney protagonizó una campaña de American Eagle con el eslogan "Sydney Sweeney has great jeans", un juego de palabras con "genes" que fue duramente criticado por sus supuestas connotaciones racistas, eugenésicas y supremacistas.

La polémica escaló cuando se conoció que Sweeney estaría registrada como votante republicana y cuando Donald Trump celebró el anuncio con entusiasmo. "Now I love her ad", escribió el presidente, tarándole nafta a un fuego que ya ardía. Zendaya, en las antípodas, fue una crítica abierta de Trump desde 2016, cuando expresó: "Estoy sin palabras, petrificada, desconsolada y cansada. No sabía cuántas personas en este país no amaban a otras personas en este país".

Para el entorno de la actriz y productora ejecutiva de Euphoria, la situación se volvió insostenible. "Es difícil para Zendaya", explicó una fuente al medio británico, "porque si se muestra junto a Sydney en la alfombra roja, algunos podrían interpretarlo como que está justificando sus opiniones políticas o el polémico anuncio". El resultado: Zendaya se habría negado a participar en entrevistas, sesiones de fotos o eventos promocionales junto a Sweeney.

Zendaya y Sydney Sweeney

El conflicto ya genera dolores de cabeza en HBO. De confirmarse la ruptura definitiva, la cadena evalúa una estrategia de promoción por separado para la tercera temporada, evitando cruces incómodos en alfombras rojas y junkets de prensa. "Zendaya no quiere ser vista validando las decisiones de Sydney. Prefiere mantener las distancias y concentrarse en su trabajo", aseguró otro informante. Paradójicamente, no siempre fue así. En 2020, Sweeney había elogiado con entusiasmo a Zendaya tras su Emmy: "Enloquecimos. Es increíble, estoy muy orgullosa y emocionada por Z". Hoy, esa admiración quedó sepultada bajo una montaña de rumores.