De Hollywood al Liceo: el desfile de famosos en Papá por siempre, la obra que se perfila como el hit teatral del verano

Hay obras que debutan y otras que irrumpen. Papá por siempre pertenece claramente al segundo grupo. En una función de prensa que fue mucho más que una presentación formal, la comedia musical se lució con una sala colmada, carcajadas constantes y un final a pura ovación que dejó en claro que el fenómeno ya está en marcha. La noche fue una verdadera pasarela del espectáculo argentino. Flor Bertotti y Federico Amador, Osvaldo Laport y Vivi Sáez, Fer Dente, Marcelo De Bellis, Paula Morales y Fabián Vena, Aníbal Pachano, Nora Carpena, Julia Zenko, Pampito, Yuyito González, entre muchísimos otros, dijeron presente para no perderse una de las propuestas más comentadas del verano teatral. Y el veredicto fue unánime: emoción, risas y un público completamente entregado.

El desfile de famosos en Papá por siempre

El desfile de famosos en Papá por siempre

El desfile de famosos en Papá por siempre

Inspirada en la inolvidable Mrs. Doubtfire, la obra revive al entrañable personaje que Robin Williams inmortalizó en el cine, pero con una impronta local, actual y profundamente emotiva. La historia es conocida, pero no pierde fuerza: Daniel, un padre separado que, tras perder la custodia de sus hijos, decide transformarse en una niñera británica para poder seguir cerca de ellos. El amor como motor, el humor como vehículo y la emoción como destino final.

Martín "Campi" Campilongo se pone en la piel del icónico protagonista con una combinación perfecta de sensibilidad y comicidad, mientras que Dani "La Chepi" debuta en el género musical interpretando a Miranda, la madre trabajadora y cariñosa. Su incorporación no solo sorprendió: conmovió. "Salir de la zona de confort me da muchísimo miedo, pero la vida es una sola", había confesado emocionada en redes. Y en escena, esa valentía se nota.

El desfile de famosos en Papá por siempre

El desfile de famosos en Papá por siempre

El desfile de famosos en Papá por siempre

El elenco se completa con Albana Fuentes como Lydia, la hija mayor, tras su éxito en La Sirenita, y Pablo Albella, que se anima por primera vez al musical interpretando a André. A ellos se suman niños y niñas seleccionados en audiciones abiertas, aportando frescura y energía a una puesta que no descansa nunca. Con dirección general de Ariel Del Mastro, dirección actoral de Marcelo Caballero, dirección vocal de Seba Mazzoni y dirección musical del maestro Alberto Favero -que regresa a los escenarios argentinos tras diez años-, Papá por siempre se apoya en una producción sólida y ambiciosa.

El desfile de famosos en Papá por siempre

El desfile de famosos en Papá por siempre

El desfile de famosos en Papá por siempre

La escenografía de Jorge Ferrari y la orquesta en vivo terminan de redondear una experiencia que apunta alto. La producción artística de Flor Bertotti y la producción general de Juan Manuel Caballé, Federico Amador y Morris Gilbert logran un delicado equilibrio: respetar el espíritu original del film y, al mismo tiempo, imprimirle una identidad local que conecta de inmediato con el público. "El amor une a las familias", dice el mensaje final que atraviesa la obra.

El desfile de famosos en Papá por siempre

El desfile de famosos en Papá por siempre

El desfile de famosos en Papá por siempre

El desfile de famosos en Papá por siempre

Y no es casual que funcione: Papá por siempre no solo hace reír, también abraza. Habla de vínculos, de segundas oportunidades y de hasta dónde se puede llegar por amor. Con humor, música y mucha emoción, la obra confirma que no hace falta reinventar la historia para volver a conmover. Con este estrenoen el Teatro Liceo, entradas ya a la venta y una función de prensa que dejó a todos hablando, Papá por siempre se perfila como una cita obligada del verano porteño. Un musical para ir en familia, reírse a carcajadas, emocionarse sin pudor y salir del teatro con una sonrisa... y el corazón un poquito más lleno.