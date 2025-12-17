Del picante momento con Wanda y Maxi López a la internación: preocupación por la salud de Zaira Nara

El martes por la noche, Zaira Nara llegó a la pantalla de Telefe y junto a su hermana, Wanda Nara, descolocaron la cocina de Masterchef. La diversión quedó en segundo plano cuando la modelo alertó sobre su salud.

Todo comenzó cuando Maxi López recibió en el programa a su ex cuñada, con un saludo que no pasó desapercibido: " Hola, Zaira Tatiana ", dijo él, con naturalidad y ella respondió al saludo con el apodo "Gastu", en referencia al segundo nombre del participante.

Zaira Nara llegó a Masterchef para acompañar a Wanda Nara

La reacción de Wanda no se hizo esperar, ya que intervino de inmediato: " ¿Podés dejarle de decir Tatiana? Se llama Zaira ". El comentario, lanzado en tono firme pero sin perder el clima de humor del programa, generó risas.

Lejos de retroceder, el ex futbolista explicó que siempre se llamaron así: "Siempre le dije Tatú, Tatún", justificó, mientras Zaira no sólo asintió sino que además aclaró: "Y yo siempre le dije Gasti". Sin embargo, la conductora insistió en su planteo y volvió a marcar una diferencia: "No, pero no le digas más".

Maxi aprovechó el momento para tirar una dura indirecta: " Tatiana hay una sola ", dijo y rápidamente el estudio se llenó de risas. Cabe recordar que "Tatiana" es el apodo que utilizan para la China Suárez, como una mujer que se quedó con el marido de otra.

Zaira y su salud

Mientras el martes por la noche su dupla con Wanda Nara fue tendencia en redes, horas más tarde Zaira causó preocupación entre sus seguidores al contar que tuvo que ser internada en una clínica luego de volver de su viaje por Europa.

A Zaira Nara la internaron por gastroenteritis

La modelo compartió una historia en su Instagram en la que se mostró acostada en una camilla con suero en el brazo: "No sé si fue algo que comí o algún virus. Pero viajé a Europa por 4 días y 3 estuve sintiéndome muy mal", contó.

Sobre el final de la historia que subió, Zaira Nara aclaró que se trató de una gastroenteritis aguda y su cuerpo le pidió parar: "Ya estoy en casa con mis hijos y mi mamá", llevó tranquilidad.