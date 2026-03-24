Luzu TV tomó postura política: la canción de Angelita Torres y la historia desconocida de Marcos Giles

En un contexto donde la memoria histórica parece estar en disputa con discursos negacionistas y reivindicadores de la dictadura militar, Luzu TV, el canal de streaming más relevante y consumido entre los jóvenes argentinos, dio un paso al frente. En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el programa Nadie dice Nada, conducido por Nico Occhiato, ofreció un homenaje cargado de simbolismo y emoción que dejó en claro su postura frente a los horrores de la última dictadura militar que marcó al país hace 50 años.

En una transmisión que quedará grabada en la memoria colectiva, la actriz y cantante Ángela Torres interpretó una versión conmovedora de Como la Cigarra, la icónica canción de María Elena Walsh que se convirtió en un himno de resistencia durante los años más lúgubres de la Argentina.

Angelita Torres cantando La Cigarra de María Elena Walsh

La elección no fue casual: la canción, inmortalizada en su momento por la tucumana Mercedes Sosa, habla de la resiliencia y la lucha por sobrevivir, valores que se contraponen al autoritarismo y las violaciones a los derechos humanos que marcaron esa trágica etapa.

El homenaje no fue un gesto vacío ni superficial. La producción del programa creó un ambiente solemne, con una iluminación tenue y una orquesta de cámara en vivo que acompañó a Torres.

luzu tv y el 24 de marzo: por el 50° aniversario del golpe de estado, el canal de streaming se metió en la agenda política con un segmento especial que incluyó la interpretación de "como la cigarra", de maría elena walsh, a cargo de ángela torres. pic.twitter.com/NYfB2QGzM9 — make argentina gay again (@makearggayagain) March 24, 2026

Violines, violonchelo, arpa y percusión se unieron para dar vida a una interpretación que trascendió lo musical, convirtiéndose en un acto político en sí mismo. Mientras Angelita cantaba, los conductores y el público virtual permanecieron en silencio, visiblemente conmovidos.

El gesto de Luzu TV cobra aún más relevancia en un escenario donde gran parte del electorado joven apoyó en 2024 al gobierno de ultraderecha liderado por Javier Milei, una gestión política que no duda en reivindicar figuras y discursos asociados a la dictadura militar. En este contexto, que un canal tan influyente entre las nuevas generaciones tome una postura clara y sin ambigüedades es un acto de valentía.

Hoy se cumplen 50 años del último golpe militar y que importante que el programa más visto del streaming haga mención a este tema. Memoria, Verdad y Justicia pic.twitter.com/k3yrWYmme1 — LuzuTv Noticias (@LuzutvNoticias) March 24, 2026

La cuenta oficial del canal en X resumió el mensaje con tres palabras: "¡Memoria, verdad y justicia!". La frase resonó como un eco necesario en tiempos donde el negacionismo intenta instalarse como discurso hegemónico. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y agradecimiento hacia el equipo de Luzu TV por no mirar para otro lado y utilizar su plataforma para recordar lo que nunca debe ser olvidado.

Además sorprendió la revelación de Marcos Giles que contó que su tío abuelo está desaparecido y que su pareja de ese momento tuvo que exiliarse en Francia porque estaba siendo perseguida por los militares que infundían el terror y, sobre eso, expresó: "Que tu mismo país te expulse o que el Estado te expulse, me parece que está bueno que lo charlemos acá y que la gente que no tiene a nadie cerca o la que no se dio cuenta o no se enteró de lo que estaba pasando. Mi abuela hasta el día de hoy, está esperando... No encontró el cuerpo de su hermano, entonces queda una huella muy grande en las familias que sufrieron eso".

Marcos Giles en Nadie Dice Nada hablando sobre la fecha de hoy🇦🇷 pic.twitter.com/5AUUCtEvVT — Marcos Giles Data (@marcosgilesdata) March 24, 2026

Este homenaje no solo fue una muestra de sensibilidad de los y las integrantes de este stream, sino también un recordatorio de que las nuevas generaciones tienen el poder —y la responsabilidad— de mantener viva la memoria. En tiempos donde el silencio puede ser cómplice, Luzu TV eligió hablar claro. Y eso, en sí mismo, es un acto revolucionario.