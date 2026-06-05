Clara Kovacic reveló el gesto de Maxi López con Daniela Christiansson que la marcó durante las grabaciones

A veces los sueños no llegan cuando uno los espera. A veces tardan meses, años, rechazos, castings fallidos, proyectos que se caen a último momento y personajes que desaparecen en una sala de edición. Pero hay quienes, pese a todo, siguen apostando. Clara Kovacic pertenece a esa rara especie de artistas que aprendieron a convivir con la incertidumbre sin renunciar a sus deseos.

Actriz, cantante, compositora y una de las figuras que formó parte de grandes producciones como Homo Argentum, hoy suma un nuevo desafío con Triángulo Amoroso, la serie vertical protagonizada por Wanda Nara y Maxi López que se convirtió en un fenómeno en redes sociales.

Clara Kovacic en la serie que protagonizan Wanda Nara y Maxi López

En diálogo con BigBang , la actriz habló sobre su presente profesional, el fenómeno de las series verticales, los desafíos de la industria audiovisual y la resiliencia que construyó a fuerza de golpes y aprendizajes.

Su llegada al proyecto no fue inmediata. Como ocurre tantas veces en el mundo artístico, la confirmación tardó más de lo esperado: "Me llegó a través de la agencia Mirando que estaban justamente interesados en que yo represente a Daniela, pero no había nada cerrado aún, digamos, era como uno de los nombres propuestos para el personaje. Y la verdad es que yo dije que sí, pero recién dos meses después me dijeron: 'sí, vamos a firmar'", comenzó.

BigBang dialogó con Clara Kovacic

"Siempre pasa en este trabajo que a veces hacés un casting o lo que sea, y a veces tarda un montón en responderte. Por ejemplo, la de Homus Argentum tardaron también dos meses en decirme que había quedado desde el momento del casting hasta el momento que me dieron el ok", recordó la mediática.

La espera, sin embargo, ya no la atraviesa como antes. Los años le enseñaron a poner la energía en el presente y a no quedar atrapada en la ansiedad de una respuesta que no depende de ella: "Yo aprendí con el tiempo, a fuerza bruta y de sangre, sudor y lágrima, te diría, a soltar lo que más se pueda. Por más que uno muera por algo, es muy triste cuando te dicen que no. La verdad es que sufrí mucho los rechazos en mi vida y aprendí a soltar y a poner la energía en lo que estaba sucediendo también, como en el aquí y ahora, para poder no manijearme tanto, porque uno se angustia".

Clara Kovacic fue parte de éxitos como Homo Argentum

Cuando finalmente llega la noticia que tanto espera, sabe perfectamente con quién compartirla: "Generalmente llamo a mi tía, que es como mi mejor amiga y de confianza, con la que cuento todos mis secretos y mis inquietudes, y después a mi marido. Son las dos personas que llamo, digamos, una tras de otra".

La experiencia también le enseñó a mantener la cautela incluso después de conseguir un papel: "A veces incluso me guardo mucho tiempo, recién lo cuento cuando terminé de filmar. Yo me pongo muy nerviosa porque hago mucho cine y cine independiente, y es una industria muy impredecible". Y agregó: "Me pasó tantas veces y es tan triste eso, que digo hasta no estar cien por ciento segura de que esto va a pasar, casi que te diría el estreno, no voy a decir nada".

Clara Kovacic se sinceró al hablar sobre como atraviesa cada casting

En Triángulo Amoroso interpretó a Daniela Christiansson, la actual pareja de Maxi López. Para construir el personaje decidió enfocarse en los detalles que la acercaban a la mujer real: "Me interioricé más que nada en el personaje de Daniela, que era el que iba a interpretar, porque siento que habían cosas de ella que me gustaban representar. Por ejemplo, el idioma. Ella habla muchos idiomas y el español que habla lo hablan muy italianizado".

La actriz también reveló que mantuvo contacto indirecto con Daniela durante el rodaje: "Ella estaba recién parida en Suiza cuando estábamos filmando. Y la verdad es que yo tengo un hijo también y sé lo que es el período de un parto. Yo con mucho respeto no quise invadir".

En ese contexto, explicó que la comunicación se dio a través de Maxi López: "Lo hablé con Maxi y todo lo que necesitaba era a través de él. También todo eso me gustó porque desde el lado de mujer entendía perfecto dónde estaba ella. Tiene una muy buena pareja. Entendí a través de Maxi cómo la cuidó un montón".

Uno de los aspectos que más la sorprendió fue el impacto inmediato que tienen las series verticales en comparación con el cine tradicional: "Me re divierte. La verdad es que nunca había tenido esa cosa instantánea de la acción con el público". Y continuó: "Los videos tenían, de repente, en unas horas, siete millones de views con millones de comentarios. Decís, bueno, esto es increíble".

Además, destacó el ingenio de quienes siguen la ficción en redes: "Hay gente muy inteligente a la hora de comentar y muy graciosa. Los argentinos somos muy graciosos comentando".

Durante el rodaje también compartió jornadas con Wanda Nara. Sobre ella, destacó principalmente su profesionalismo y la intensidad de su agenda laboral: "Compartí tanto con Maxi como con ella. Ella llegaba muy temprano al rodaje para prepararse. Además tiene mucho trabajo paralelo, entonces iba y venía".

Clara Kovacic contó como fue compartir set de grabación con Wanda Nara

Aunque atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera, Kovacic todavía conserva sueños pendientes. Y no son precisamente modestos: "Me gustaría seguir creciendo, me gustaría poder hacer películas con directores internacionales, me gustaría filmar una película con Tarantino. Cosas que uno dice: está loca. Pero yo creo que es lindo soñar, porque la vida es segura un momento y si no podemos soñar somos un poco miserables en nuestra vida".

La música, otra de sus grandes pasiones, sigue acompañándola aunque hoy la actuación ocupe el centro de la escena: "La música siempre me acompaña y siempre está", aseguró. Sin embargo, reconoció que la maternidad y el ritmo laboral muchas veces dejan poco margen para dedicarse a la composición con la profundidad que le gustaría.

Clara Kovacic habló de resiliencia a la hora de su carrera

Su recorrido tampoco estuvo exento de dudas. Creció en una familia alejada del mundo artístico y debió enfrentarse a numerosos prejuicios: "Había muchos prejuicios de decir: esto es un hobby, deberías tener un título y hacer algo". Pero un momento bisagra en su vida la llevó a tomar una decisión definitiva: "Hubo un momento donde algo muy difícil que atravesé hizo que cortara un poco con todos los legados que me venía arrastrando y me entregué también a hacer esto, porque sabía que era algo que no solamente me trae felicidad, sino que es algo que se puede hacer".

Al final de la charla, Clara volvió sobre la palabra que mejor resume su historia: resiliencia. Si pudiera hablar con aquella joven que soñaba con actuar mientras intentaba derribar mandatos ajenos, sabe exactamente qué le diría: "Yo creo que le diría ánimos para también seguir. Porque uno se va endureciendo la piel, pero primero venís con la piel blanda y las primeras lastimaduras duelen mucho".

Clara Kovacic eligió seguir escuchando su propia voz

Y concluyó con una reflexión que sintetiza su presente: "Yo soy muy resiliente, insisto, insisto. Y además confío en mí misma. Esa voz del otro por lo menos se me olvidó y ahora estoy siguiendo mi voz desde hace ya varios años. Puede gustarte o no, pero yo siento que lo hago desde un lugar de poder ser fiel a lo que me mueve".

En una industria donde las oportunidades suelen convivir con la frustración y la incertidumbre, Clara Kovacic eligió seguir escuchando su propia voz. Esa que sobrevivió a los rechazos, a los prejuicios y a los miedos. La misma que hoy la encuentra frente a nuevos desafíos, convencida de que los sueños, incluso los más ambiciosos, siguen valiendo la pena.