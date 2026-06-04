Lussich rompió el silencio tras el escándalo con Mariano Martínez: "No me hizo un chiste, me patoteó en vivo"

El escandaloso enfrentamiento entre Rodrigo Lussich y Mariano Martínez sumó un nuevo capítulo. Luego del tenso cruce que protagonizaron en vivo durante una entrevista para Intrusos, el conductor decidió responder a las repercusiones y publicó un contundente descargo en sus redes sociales, donde rechazó de plano la versión del actor de que todo había sido una simple broma. Lejos de bajar el tono, Lussich sostuvo que la situación fue mucho más seria de lo que algunos intentaron instalar y apuntó directamente contra Martínez por la forma en que lo encaró durante el móvil. "Vamos a ver si se entendió, porque después vienen las ofensas. Mariano Martínez no me hizo un chiste a mí. Mariano Martínez me patoteó en vivo, hizo lo que se llama un comentario pasivo agresivo", disparó el conductor de Intrusos.

Y agregó: "Vino al aire, al fleje, a decirme, ¿quién te pensás que sos? ¿Vos a quién te comiste?". Según explicó, su reacción fue una respuesta natural ante una actitud que consideró agresiva desde el primer momento. "Como yo no me comí los mocos y le contesté, como corresponde", agregó. La polémica se había desatado durante una entrevista en la que el actor decidió enfrentar a Lussich por las críticas e ironías que había realizado sobre su debut como conductor de La Jaula de la Moda.

Cuando Mariano lanzó el ya viral "¿Quién te creés que sos Lussich? ¿A quién le ganaste?", el estudio quedó en silencio y el conductor respondió sin filtros: "A vos en la conducción te gané seguro". Horas después, el actor intentó justificar el episodio asegurando que todo había sido una cargada. Sin embargo, para Lussich esa explicación no tiene sustento. "Ya te estoy haciendo un chiste, me dijo. No tenés humor. Que te haga un chiste, vos que te hacés chiste de todo, no te reís con esto. Y mirá, si fue un chiste, no se entendió, no se enteró nadie", sostuvo Lussich en su descargo.

Al mismo tiempo, el periodista definió la actitud del actor con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. "La verdad es que fue una psicopapiada absoluta, típica de un cínico", lanzó. En su descargo, el conductor insistió en que el problema no fue el humor sino la manera en que Martínez eligió plantear el intercambio. Incluso aseguró que la situación podría haber terminado de otra manera. "Él reaccionó muy mal, él se plantó de una mala manera, que hubiera merecido sacarlo del aire. Y yo le contesté mal porque soy más loco que él y porque me sentí atacado", afirmó.

Mariano Martínez y Rodrigo Lussich

A lo largo de varios minutos, Lussich intentó desmontar la idea de que había sido incapaz de comprender una ironía. Por el contrario, defendió su experiencia en televisión y remarcó que está acostumbrado a convivir con chicanas y momentos tensos. "No me subestimen ni subestimen mi inteligencia, ni tampoco me subestimen a él", expresó. Y añadió: "53 años, un poquito de historia en la tele, un poquito de experiencia, cruces, chicanas, todas estas cosas que pasan en la tele en un género que siempre tiene sus riesgos". Para el conductor, el verdadero problema apareció cuando, después del fuerte cruce, Martínez intentó presentar la situación como una simple broma.

Incluso, sostuvo: "Si me estás mal encarando, te voy a malencarar. Y si después, encima, querés quedar bien y decir que diste un chiste para que entonces yo quede expuesto, como que soy un boludo que se calienta, no". En uno de los pasajes más filosos del descargo, Lussich volvió a utilizar la palabra "cinismo" para definir la actitud del actor. "El cinismo nunca es una buena manera de exponer al otro", sentenció. Aunque aclaró que no está enojado, reconoció que su personalidad vehemente suele potenciar la percepción de sus reacciones. "No estoy enojado, soy un tipo vehemente, entonces parece que estuviera más enojado de lo que estoy", explicó.

Mariano Martínez en la Jaula de la moda

Finalmente, cerró su mensaje con una mezcla de ironía y resignación, consciente de que el episodio dividió a la audiencia entre quienes lo respaldan y quienes consideran que exageró. "No es que yo no entendí un chiste, porque soy soberbio. A mí me vino a recontra mal encarar, me recontra psicopateó, y como no se comió la respuesta, o mejor dicho, se comió los mocos con la respuesta, dijo: 'Ah, un chiste, Rodri, reíte'", concluyó.