Murió el Indio Solari, líder indiscutido de la música argentina

Hoy, el silencio parece más profundo, más pesado. La noticia que nadie quería escuchar finalmente llegó: Carlos Alberto "Indio" Solari, el mítico cantante y poeta del rock argentino, falleció a los 77 años.

Si bien todavía se investigan los causales de muerte, lo cierto es que el amado cantante de Los Redonditos de Ricota tenía mal de Parkinson y su salud estaba notablemente debilitada en las últimas semanas.

Indio Solari

Su partida deja un vacío insondable en la música y en el corazón de millones de seguidores que encontraron en sus letras una voz para sus inquietudes, sus dolores y sus sueños pero sobre todo una certeza: el Indio Solari era fiel a sus convicciones.

Es que el Indio era un símbolo, un estandarte de resistencia, de libertad y de poesía; nació en Paraná y se formó en La Plata pero su influencia trascendió varias generaciones -en sus recitales se podía apreciar este fenómeno- y su música rompió todas las fronteras.

Indio Solari

Desde los primeros acordes junto a Skay Beilinson en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, su talento se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes. Así, los Redondos fueron la banda sonora de una Argentina convulsionada, donde la música se transformó en refugio y grito de liberación.

Con nueve álbumes de estudio, la banda alcanzó hitos históricos, como aquel inolvidable recital en el Estadio Monumental en el año 2000, donde 70.000 almas se unieron bajo el mismo cielo para cantar himnos como Ji Ji Ji y Un poco de amor francés.

Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Pero como todo en la vida del Indio, la gloria siempre estuvo acompañada por la sombra de lo impredecible. La separación de los Redondos en 2001 dejó a miles de fanáticos desconcertados, pero también marcó el inicio de una nueva etapa para él.

El Indio no tardó en reinventarse. Con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado encontró una nueva forma de expresarse, sin perder su esencia ni su conexión con el público.

Su carrera solista fue un éxito rotundo: cinco álbumes que lo mantuvieron su vigencia y que lo llevaron a romper sus propios récords de convocatoria. Sus conciertos se convirtieron en rituales multitudinarios donde las cifras parecían imposibles: más de 150.000 personas reunidas en lugares como San Martín y Gualeguaychú para escuchar su voz, para sentir su presencia.

Sin embargo, los últimos años de su vida estuvieron marcados por el dolor y la lucha. En 2017, su último recital presencial en Olavarría se convirtió en una noche trágica. Lo que debía ser una celebración terminó empañada por desbordes organizativos que dejaron un saldo doloroso e imborrable.

Una foto de la misa ricotera en Olavarría

Poco después, el propio Solari anunció que padecía la enfermedad de Parkinson, una noticia que sacudió a sus seguidores como pocas. A pesar de las limitaciones físicas que le impuso la enfermedad, el Indio nunca dejó de crear. En 2020 sorprendió al mundo al participar virtualmente mediante técnicas holográficas, demostrando que ni siquiera la distancia física podía silenciar su arte.

Ya en 2022 volvió a desafiar las fronteras musicales con un proyecto experimental llamado El Mister y los Marsupiales Extintos, compartiendo composiciones inéditas a través de su canal de YouTube. Su colaboración reciente con Wos en Quemarás fue un recordatorio de que su espíritu rebelde seguía vivo y vigente.

La confirmación de su retiro definitivo en 2023 fue otro golpe para quienes lo consideraban inmortal. Pero incluso entonces, el Indio encontró formas de estar presente, dejando claro que su legado no se detendría nunca. La muerte del Indio Solari es una de las noticias más tristes del 2026: es el cierre de un capítulo esencial en la historia cultural argentina.