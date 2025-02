Cómo es "166 (Deluxe) Retirada", el nuevo disco de Milo J que Javier Milei censuró

Estaba todo listo para la preescucha de 166 (Deluxe) Retirada, el nuevo disco del artista Milo J que salió a la escena de la música argentina con sólo 16 años y que ya lleva publicados cuatro discos y varias decenas de sencillos. Minutos antes de la puesta en escena para 20 mil personas que estaban apostadas en las inmediaciones del la Ex-ESMA el artista comunicó la peor de las noticias a través de su cuenta de Instagram.

"Les quería informar que no voy a poder darles el show que les iba a dar hoy. Estoy muy triste por esto. Así que si están afuera y ven esto, por favor váyanse a sus casas y tranquilos, en orden", expresó Milo y siguió: "(El gobierno nacional) mostró papeles y datos de salud, de planes de evacuación que eran falsos, de salidas de emergencia que sí están que dijeron que no estaban, y un montón de cosas que se las llevaron a una jueza y nos suspendieron el evento", dijo y continuó: "Teníamos todo el escenario preparado para ustedes pero nos lo volaron a la mierda. Supongo que juntar 20.000 personas en un espacio de memoria al Gobierno de ahora no le gusta y nos suspenden el event o", dijo.

Milo J

La historia de la censura del show de Milo J por parte del gobierno de Javier Milei estuvo amparada en la ley N° 26.415 en la que -con la complicidad de Alberto Baños (secretario de Derechos Humanos libertario) y Mariano Cúneo Libarona (Ministro de Justicia)- alegaron que el lugar no estaba habilitado para el evento: "Debe elaborarse un programa de evacuación adecuado, disponerse puestos de hidratación y sanitarios suficientes", explicaron en un comunicado que llegó al grupo de producción del show.

" No sé qué otra excusa tiene el Presidente , la verdad, para cortarnos estas cuestiones. Supongo que no le gusta la música de ahora", dijo Milo J estaba más preocupado por lo que pudiera pasarle a sus fans que por la censura de su propio show. Además, explicó: "Yo no cobré entrada, lo quise hacer gratis para no recibir ningún pago por esto. Yo no sé qué otra excusa tiene el presidente la verdad para cortarnos estas cuestiones, supongo que no le gusta la música de ahora... qué sé yo".

Y, por último explicó: "Si quieren entrar la policía los va a reprimir y va a ser un quilombo muy grande. Esto no es político, esto es una hijaderemilputez. Tengo ganas de llorar pero no voy a llorar, voy a gastar mis lágrimas en otra cosa ".

Fue Aldana Ríos, manager y mamá de Milo J, quien denunció las presiones por las que pasaron: "Nos extorsionaron, dijeron que si no suspendíamos el show iban a reprimir", dijo y siguió: "¿Les parece tanto miedo a un pibe de 18 años?".

Aldana Ríos, manager y mamá de Milo J

Además, cuestionó: "Me sorprende raramente la facilidad con la que llegaron y nos extorsionaron. Llenaron de policías, motos, hidrantes y nos dijeron que si no suspendíamos iban a reprimir a todos los chicos que estaban esperando para ingresar", expresó Adriana y siguió: "Quiero agradecer la celeridad de la Justicia para suspender y censurar a un pibito de barrio de 18 años, que lo único que hace es arte y transmitir en sus canciones y en sus letras vivencias reales".

Es así como Milo J sigue la lista de artistas atacados por el gobierno de Javier Milei aunque es al primero al que le censuran un show completo. Antes, el líder de las fuerzas del cielo atacó a artistas como María Becerra y Lali Espósito que criticaron desde el día uno la gestión de La Libertad Avanza.

"Abrazo fuerte. Nos vemos en la calle siempre", expresaron desde la Orquesta La Delio Valdez mientras que Ricardo Moyo de Divididos fue contundente: "Ladra Milo... señal clara... fuerza". Lali por su parte, compartió una de sus canciones y hasta el mismísimo Charly García que se solidarizó: " No sabés las veces que me censuraron a mí cuando estaba en Sui Generis. Bienvenido al club ".

Cómo es 166 (Deluxe) Retirada

¡Imperdible! El cuarto disco de Milo J consta de 20 canciones y dura 56 minutos 33 segundos. El material discográfico se divide en tres partes y tiene reminiscencias del hip hop más tradicional aunque también usa el nuevo sonido del trap para manifestar su mensaje principal: enaltecer los valores del Este de la provincia de Buenos Aires, más precisamente los de Morón, ciudad que lo vio nacer y crecer.

Entre los hitazos ya se volvió viral la colaboración que realizó con Tini Stoessel con la canción Lo Que Me Causa. Pero también tiene colaboraciones con Bhavi y Munic HB. Para Daña (Elvira), Milo eligió una súper reversión con un sample de Post-Crucifixión de Pescado Rabioso.

En la canción Ojalá, se escucha el sample de Me Gustas Tú de Manu Chao y lo que más llamó la atención fue el lanzamiento del video Buen Día Portación de Rostro que ya se escuchaba en 2024 pero que ahora tiene como protagonista a Milo J durante su estadía en España cuando salió de gira.