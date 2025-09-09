Confirmado: Marianela Mirra se somete a tratamiento de fertilidad con Alperovich

Durante el fin de semana, Pochi de Gossipeame compartió en sus redes sociales una imagen de Marianela Mirra en el gimnasio de un edificio de Puerto Madero, donde cumple prisión domiciliaria José Alperovich. Esto avivó aún más los rumores sobre un posible vínculo entre ambos, el cual supuestamente estaba terminado hace unos meses.

El pasado lunes, surgió nueva información que indicaría que la relación es más seria de lo que parece: la ex ganadora de Gran Hermano habría comenzado un tratamiento de fertilidad junto al ex gobernador de Tucumán.

Marianela Mirra y José Alperovich dieron un importante paso en la relación

La encargada de revelar las intenciones de la pareja de formar una familia fue Fernanda Iglesias. En el programa Puro Show, anunció que estarían buscando quedar embarazados. Cuando la pareja atravesó su crisis y Mirra criticó públicamente al ex funcionario, uno de los motivos que mencionó fue "no querer engendrar hijos en la cárcel".

La prisión domiciliaria en un lujoso departamento de Puerto Madero habría devuelto la ilusión de formar una familia a Marianela: "La semana pasada, Mirra se fue a inseminarse para tener un hijo con Alperovich ", contó la periodista.

Iglesias fue aún más lejos con los detalles: "Hicieron un tratamiento de fertilización in vitro", explicó sobre el proceso al que se sometió la ex GH para quedar embarazada.

Cabe recordar que José Alperovich es padre de cuatro hijos. Si el tratamiento al que se sometió Marianela Mirra tiene éxito, sería su primer hijo y la convertiría en madre primeriza a los 41 años.