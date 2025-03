Confirman lo peor que Juli Poggio le hizo a Coty Romero: videos editados, acusaciones cruzadas y un peluquero en llamas

Tras coronarse en el escenario del Lollapalooza con el éxito de "Zoom, acércate más", el pasado domingo el nombre de Juli Poggio resonó con fuerza en las redes sociales: en medio de una pelea con un conocido peluquero, se expuso una vez más la enemistad que lleva desde Gran Hermano con Coty Romero.

Lo que empezó como una publicación en Instagram se transformó rápidamente en una batalla mediática, con acusaciones cruzadas y videos que, lejos de calmar las aguas, profundizaron la grieta entre la influencer y Pablo Verxelitaki. La bailarina acusó al peluquero de haber utilizado su imagen sin autorización para hacer publicidad de sus servicios: "Editaba fotos y las utilizaba para hacer publicidad en sus redes sociales", contó en LAM Pepe Ochoa.

Juli Poggio defenestró a su ex peluquero en una historia de Instagram que después eliminó

Dispuesto a desmentir las versiones que lo dejaban como estafador, el estilista compartió nuevos videos donde se ve cuando atiende Poggio, donde también se escucha una charla cómplice entre ambos. Además, acusó de verse obligado a editar las fotos porque la joven no publica su rostro sin filtros: "Este chabón es lo más falso que hay! No le crean nada de lo que sube!", redobló la apuesta la ex hermanita en una historia que luego eliminó.

"¿Falso por qué? ¿Por no bajar a Coty Romero porque vos me lo pedís? ", escribió Verxelitaki en una de sus respuestas. Según la versión del peluquero, el verdadero conflicto se originó cuando Juli a través de su madre, que a su vez es es su representante, le exigió que eliminara de sus redes sociales cualquier contenido en el que aparecieran la correntina, Juliana "Furia" Scaglione y Juliana "Tini" Díaz, sus otras clientas, también ex Gran Hermano.

El ex peluquero de Juli Poggio expone todos sus secretos

Cabe recordar que, desde su paso por la casa, Poggio mantuvo una fuerte enemistad con Coty Romero que continuó fuera del programa. De hecho, su enfrentamiento con esta colega la llevó a distanciarse de su mejor amigo, Nacho Castañares, debido a que este comenzó un romance con su mismísima enemiga. En esta línea, la oriunda de Caá Catí contó en varios programas de stream que la cantante de "Zoom, acércate más" la mandó a bajar de eventos y publicidades si las marcas deseaban tener su rostro.

La publicación de Pablo Verxelitaki generó diferentes reacciones entre los seguidores de ambas partes. En un intento por respaldar su versión, el peluquero sumó a la conversación una provocativa imagen con Coty Romero: "Amamos a Coty, es una diosa". También compartió el comentario de un seguidor que calificó a Julieta de "resentida y envidiosa". Por su parte, Juli Poggio no volvió a pronunciarse al respecto luego de eliminar la historia de su perfil.