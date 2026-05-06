¿Contenido o separación? El video de La Joaqui que encendió rumores de crisis con Luck Ra

Si de parejas consolidadas y presumidas se habla, La Joaqui y Luck Ra lideran la tabla. O eso era hace unas semanas atrás, cuando no había fuerte rumores de crisis luego de una serie de publicaciones en redes sociales que no pasaron desapercibidas para sus seguidores. Lo que parecía una de las parejas más queridas de la música urbana comenzó a despertar dudas entre los fans, especialmente después de un video compartido por la cantante en TikTok.

La Joaqui y Luck Ra enfrentan fuertes rumores de crisis

En las últimas horas, La Joaqui publicó un clip utilizando el tema "Malamente", de Rosalía, una canción que suele relacionarse con malos augurios y finales complicados. El posteo rápidamente, subtitulado "Intuición femenina. Nunca falla" generó especulaciones y muchos usuarios interpretaron el mensaje como una posible indirecta sobre su presente sentimental. Los comentarios de los usuarios notaron que algo raro había y se lo dejaron saber: "Me preocupa este TikTok y ver que Luck Ra está subiendo mucho contenido con Tuli" o "100% dedicado por el video que subio Luck Ra y Tuli", fueron algunos de las opiniones.

Y es que, en medio de los rumores de crisis amorosa, Luck Ra comenzó a mostrarse muy cercano a Tuli Acosta en distintos contenidos publicados en redes. Si bien ambos mantienen una amistad desde hace tiempo, la coincidencia con el video de La Joaqui alimentó las teorías de los seguidores, que enseguida comenzaron a preguntarse si la pareja estaba atravesando una separación.

Las indirectas se volvieron parte de la cuenta de La Joaqui, en otro video la artista subió una canción de Callejero Fino: "No estas triste, solo tenes que escuchar la calle", escribió. Y la letra de la canción dijo mucho más: "Decime la verdad, si me queres porque me hiciste tanto daño... para que sepas ya estoy bien y no te perdono ni en mil años".

A pesar de los rumores de crisis, Luck Ra le regaló flores a La Joaqui

Sin embargo, pese a las versiones de crisis, muchos fans remarcaron que Luck Ra sigue teniendo gestos de amor con la interprete de Butakera. Según se puede ver en otros videos, el cantante le habría regalado flores recientemente y además continúa dejándole mensajes cariñosos en sus publicaciones: "Hace 3 horas él le puso 'Te amo mi amor' en un video, no se separaron gente", escribió una usuaria intentando poner paños fríos en medio de la ola de especulaciones que domina las redes. Ahora bien, ¿los audiovisuales no son más que contenido digital para generar likes o La Joaqui y Luck Ra están afrontando una crisis?