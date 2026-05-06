Furia Scaglione habló del juicio contra Gran Hermano y no se salvó ni Santiago del Moro

Desde que dejó su puesto en DGO para irse Al reality español La Cárcel de los Gemelos, Furia Scaglione le declaró la guerra a la Gran Hermano. Y es que la mediática, en más de una oportunidad, que la producción habría estafado a sus fanáticos porque, a pesar de que votaron para que ella se quedara, la eliminaron de su edición.

Todo empezó cuando Laura Ubfal contó que desde Telefe se habían cansado de Juliana, al igual que pasó este año con Sol Abraham, a quien decidió expulsar. La doble de riesgo, y sus fanáticos, tomaron esto como la confirmación de que Gran Hermano la sacó de la casa en su edición. Ante la repercusión de sus dichos, la periodista aclaró que se refería a la decisión de ponerla en placa durante toda su estadía.

Furia Scaglione sigue cuestionando su salida de Gran Hermano

Ahora, Furia volvió a insistir con lo mismo durante una entrevista en LAM y reveló una actitud que habría tenido Laura Ubfal en el pasado, cuando ella fue eliminada de Gran Hermano: "Yo pasé mucho tiempo callada, incluso sobre el tema del juicio. Ella lo sabe", contó y agregó: "Laura llamó a mi hermana por teléfono antes de que me saquen para decirle que me iban a sacar, están los mensajes".

En los recientes dicho de la ex hermanita no se salvó ni el conductor de GH: "Laura pasa información a todo el mundo, obvio que la quiero, me recontra bancó, pero creo que ella, Santiago del Moro y la gente del panel abusaron de los furiosos y se me hacían los amigos, simplemente por interacciones", denunció.

En cuanto al juicio, aclaró que es su fandom el que lo inició contra Telefe y exigirán una auditoría sobre los votos de esa edición: "Les están exigiendo a la producción que no borre la base de datos para ver qué pasó con esos votos", sumó en una charla con Ángel De Brito.

💥 FURIA SCAGLIONE SE METE EN LA POLÉMICA DEL REALITY



💬 "Yo no me arrodillo ante nadie"

💬 "En el streaming me mintieron"

💬 "La gente quiere que esté en la casa"



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Furia quiso demostrar que dio vuelta la página, aunque su actitud en los últimos días demostró todo lo contrario: "Más allá de eso yo seguí trabajando con el canal, volví a trabajar con ellos, pero no me gusto como estaban trabajando ellos y decidí irme a Chile", continuó y agregó: "Todo el tiempo era un viboreo, todo el tiempo comparándose conmigo y que yo me quedé sin trabajo. Todo el tiempo estar compitiendo con gente me sentí incómoda". "Yo soy una persona que trabaja, no me arrodillo ante nadie. Ver cosas raras y ver cómo le dan el lugar prioritario a gente que no le corresponde, a mí me canso", reveló Furia Scaglione, y cerró: "No pagan bien La Noche de los Ex, para volver a entrar no me llamaron, pero les dije que la gente está pidiendo que vuelva a la casa, que esté jugando".