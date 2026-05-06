La "batalla cultural": Milei reunió influencers en Olivos y desató una guerra silenciosa contra Santiago Caputo

La residencia presidencial de Quinta de Olivos volvió a convertirse en el escenario de una feroz interna libertaria. Mientras el Gobierno atraviesa días incómodos por las revelaciones sobre los gastos y movimientos patrimoniales de Manuel Adorni, el presidente Javier Milei decidió refugiarse políticamente en su núcleo más fiel: las redes sociales y los influencers libertarios. Pero detrás de las selfies, los posteos, los discursos sobre la "batalla cultural" y el evidente terreno perdido en las redes sociales, lo que realmente quedó en evidencia fue una disputa abierta por el control del aparato comunicacional libertario.

Lilia Lemoine y "Tronco" Figliuolo encabezaron una cumbre digital con streamers y militantes libertarios en Olivos junto a Milei

Los grandes articuladores del encuentro fueron Lilia Lemoine y el diputado Sergio "Tronco" Figliuolo, dos dirigentes que buscan ganar centralidad dentro del ecosistema mileísta y disputar un territorio que hasta ahora orbitaba alrededor de Santiago Caputo. En plena crisis política y comunicacional, Tronco y Lemoine reunieron en Olivos a una constelación de influencers libertarios: Mate con Mote, Herrero Libertario, Yayi Morales, El ojo del poder, la concejal cosplayer Cande Vidal y otros perfiles digitales que funcionan como amplificadores permanentes del discurso oficial.

Las imágenes no tardaron en viralizarse. Sonrisas, fotos con Milei, elogios al Presidente y mensajes coordinados sobre la necesidad de profundizar la "batalla cultural". Todo en medio de un contexto particularmente sensible para el Gobierno. Según trascendió, las escandalosas revelaciones sobre los consumos y gastos de Adorni habrían provocado que Milei redujera drásticamente su actividad pública y se recluyera en Olivos durante las últimas semanas, recibiendo a muy pocas personas. Fue precisamente en ese clima de tensión donde Tronco decidió mover fichas.

El diputado, que desembarcó en el Congreso tras su vínculo con el programa de Alejandro Fantino, aprovechó el momento para mostrarse junto a Lemoine como una nueva referencia libertaria en redes, en abierta competencia con el esquema digital construido por Caputo y las llamadas Fuerzas del Cielo. La jugada cayó pésimo en el sector caputista, según informó el medio LPO. En Twitter, militantes alineados con las Fuerzas del Cielo descargaron su furia contra los organizadores del encuentro y también contra algunos influencers que decidieron acercarse al armado de Tronco y Lemoine.

Lilia Lemoine y "Tronco" Figliuolo encabezaron una cumbre digital con streamers y militantes libertarios en Olivos junto a Milei

La sensación de traición recorrió rápidamente los espacios digitales libertarios. Entre los presentes hubo incluso antiguos pupilos del propio Caputo y del Gordo Dan, como Christopher Marchesini, conocido en redes como Mate con Mote, o Damián Domínguez, más popularmente identificado como Liberttoons. Los participantes salieron de Olivos con un mensaje perfectamente alineado. "El acompañamiento desde las redes sociales es esencial frente al ataque constante de medios y periodistas maliciosos", escribió uno de ellos tras el encuentro.

La narrativa fue replicada por varios asistentes, que insistieron en la necesidad de defender al Gobierno en redes y profundizar la disputa contra el periodismo tradicional, convertido ya en uno de los enemigos predilectos del relato libertario. Horas después, el propio Milei reforzó esa línea con un extenso mensaje publicado en X, donde volvió a cargar contra los periodistas y sostuvo: "Nunca en la historia argentina hubo tanta libertad de expresión como hoy". "Un error que suelen cometer los periodistas es creer que libertad de expresión significa decir cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia. Eso no es libertad de expresión. La libertad exige responsabilidad", escribió.

La sincronización entre el mensaje presidencial y la ofensiva digital posterior dejó al descubierto una estructura de comunicación cada vez más organizada, donde influencers, streamers y militantes virtuales funcionan como una extensión política del discurso oficial. Sin embargo, la reunión también dejó expuestas las fracturas internas. Las Fuerzas del Cielo vienen atravesando semanas difíciles. Días atrás, varios de sus militantes fueron citados a declarar en una causa por amenazas vinculadas al armador bonaerense Sebastián Pareja.

Lilia Lemoine y "Tronco" Figliuolo encabezaron una cumbre digital con streamers y militantes libertarios en Olivos junto a Milei

Y el desembarco de Tronco y Lemoine en el terreno digital fue interpretado como un intento directo de arrebatarles el monopolio de la militancia online. La bronca escaló rápidamente. Algunos usuarios libertarios incluso comenzaron a ridiculizar a los invitados de Olivos por la cantidad de visualizaciones que tienen en redes. "Los muzhik del Cielo se rebelan contra el politburó de Tronco y Lemoine", ironizó un dirigente libertario, mezclando referencias soviéticas y peleas internas en una escena cada vez más caótica. El enojo alcanzó también a Liberttoons, que hasta hace pocos meses militaba activamente para las Fuerzas del Cielo en Chaco usando la clásica camiseta bordó del espacio. Ahora apareció abrazado políticamente a Tronco y celebrando el encuentro con Milei con una frase contundente: "A la guerra con vos".