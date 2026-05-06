Una mujer denunció que policías la obligaron a mostrar fotos íntimas: terminó internada tras un intento de suicidio

Un grave escándalo sacude a la Policía de Córdoba luego de que una mujer denunciara haber sido sometida a un procedimiento humillante y violento dentro de una comisaría de San Francisco del Chañar. Según su relato, cuatro efectivos policiales la obligaron a mostrar fotos y videos íntimos almacenados en su teléfono celular mientras era interrogada en el marco de una investigación por un presunto robo. La denuncia no solo abrió una causa judicial por presunto abuso de autoridad y mal desempeño de funciones: también dejó al descubierto un episodio que terminó con la mujer internada tras un intento de suicidio.

Todo comenzó cuando la víctima fue citada a declarar como testigo en una causa por robo. Sin embargo, de acuerdo con la denuncia presentada por su abogado, Ignacio Almada Vargas, la situación rápidamente se transformó en un interrogatorio irregular cargado de presiones y humillaciones. "Hubo un mal desempeño de los deberes de funcionario público de parte de la Policía", sostuvo el letrado en declaraciones a Noticiero Doce.

Según explicó, su clienta fue encerrada dentro de la dependencia policial e interrogada con pedidos para que se autoincriminara. Pero lo más grave, denunció, ocurrió cuando los efectivos comenzaron a exigirle que exhibiera desde su propio teléfono material íntimo que no guardaba ningún tipo de relación con el hecho investigado. "Mi clienta no está ni siquiera imputada", remarcó Almada Vargas.

El abogado aseguró además que días más tarde se realizó un allanamiento en la vivienda de la mujer y que, aunque inicialmente fue presentado como un procedimiento "positivo", los únicos elementos secuestrados fueron dos teléfonos iPhone usados, un vehículo antiguo de escaso valor y otros objetos menores. Según la defensa, durante ese operativo la mujer volvió a ser tratada de manera violenta. "Fue increpada de pésima manera", afirmó el letrado.

El estremecedor caso ocurrió en San Francisco del Chañar

Además, denunció que se vulneró la "integridad y dignidad" de la víctima. El impacto psicológico del episodio fue devastador. De acuerdo con la presentación judicial, la situación derivó en un conflicto familiar y terminó desencadenando una crisis extrema: la mujer intentó quitarse la vida y debió ser internada de urgencia. "Si se está investigando un robo, no hay por qué vulnerar la intimidad de una persona ni pedirle que exhiba su cuerpo a través de imágenes o videos", expresó Almada Vargas, quien además sostuvo que el accionar policial podría configurar distintos delitos contemplados en el Código Penal.

La gravedad de la denuncia provocó una reacción inmediata dentro de la fuerza. Según confirmó el periodista Leonardo Guevara en Radio Mitre, tres de los cuatro efectivos denunciados fueron pasados a situación pasiva mientras avanza la investigación judicial. La causa está en manos de la fiscal Analía Cepede, quien reconoció públicamente las irregularidades del procedimiento y cuestionó con dureza el accionar policial. "Dentro de las distintas hipótesis se dio el de una posible sospechosa. Cuando la persona tiene carácter de sospechada, el celular hace al derecho de intimidad, entonces para acceder al contenido tengo que pedir autorización al juez de control o de paz", dijo.

El estremecedor caso ocurrió en San Francisco del Chañar

Y agregó: "Y recién ahí estoy habilitada para ver el contenido". Pero la fiscal fue todavía más contundente al referirse a las imágenes íntimas exhibidas durante el procedimiento: "Por más que ella hubiera querido voluntariamente exhibir su material del celular, los policías no están habilitados". Cepede confirmó que los investigados son cuatro efectivos -tres hombres y una mujer- y remarcó que actualmente la prioridad de la Fiscalía es resguardar a la denunciante, quien continúa bajo tratamiento psicológico y acompañamiento terapéutico tras el intento de suicidio. "Más allá de que era irregular la apertura del celular, lo que resulta aberrante es que se haya focalizado en la cuestión de la intimidad, que tampoco tenía nada que ver con el hecho que se investigaba", sostuvo la funcionaria judicial. Además, advirtió que si se comprueba que la mujer sufrió secuelas psicológicas producto del episodio, la causa podría agravarse aún más. "Puede derivar en lesiones leves, graves o gravísimas", señaló.