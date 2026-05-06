Terror en altamar: evacuaron a los pacientes del crucero aislado por el brote de hantavirus que ya dejó tres muertos

Lo que comenzó como un exclusivo viaje de expedición por la Antártida y el Atlántico sur terminó convirtiéndose en una pesadilla sanitaria en medio del océano. El crucero MV Hondius permanece aislado frente a las costas de Cabo Verde tras un brote de hantavirus que ya provocó tres muertes y mantiene en alerta a autoridades sanitarias de varios países. La situación se volvió todavía más alarmante después de que la Organización Mundial de la Salud confirmara la presencia de la cepa Andes, la única variante conocida del hantavirus capaz de transmitirse de persona a persona.

Evacúan pacientes de un crucero aislado por un brote de hantavirus que ya dejó tres muertos

En las últimas horas, tres pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad fueron evacuados de urgencia desde el barco mediante aviones ambulancia. Dos de ellos presentaban síntomas agudos, mientras que el tercero había tenido contacto estrecho con uno de los pasajeros fallecidos durante la travesía. El operativo fue coordinado entre la OMS, autoridades sanitarias internacionales, gobiernos involucrados y la naviera Oceanwide Expeditions.

Los pasajeros fueron trasladados desde Praia, capital de Cabo Verde, donde el barco permanece detenido desde el domingo. Pero el drama a bordo continúa. Mientras se desarrollan las evacuaciones médicas, pasajeros y tripulantes siguen confinados en sus camarotes bajo vigilancia sanitaria permanente. Cada día se realizan controles para detectar nuevos síntomas en una embarcación que pasó de ser un crucero de lujo a un escenario de aislamiento, miedo e incertidumbre.

Hasta el momento, se confirmaron tres muertes vinculadas al brote y al menos cinco personas enfermas. Entre las víctimas hay una pareja neerlandesa y una pasajera alemana. Uno de los casos que más conmocionó a las autoridades fue el de una mujer neerlandesa que había abandonado el barco en la isla de Santa Elena el 24 de abril. La pasajera fue trasladada en avión hacia Sudáfrica con síntomas iniciales, pero murió dos días después en un hospital sudafricano tras un brusco deterioro durante el vuelo.

Three suspected #hantavirus case patients have just been evacuated from the ship and are on their way to receive medical care in the Netherlands in coordination with @WHO, the ship's operator and national authorities from Cabo Verde, the United Kingdom, Spain and the Netherlands.... pic.twitter.com/olQBk6tdGk — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 6, 2026

Su esposo ya había fallecido previamente durante la travesía. Esa secuencia reforzó las sospechas sobre posibles contagios dentro del propio barco y obligó a activar un gigantesco operativo internacional de rastreo de contactos. Solo en Sudáfrica, las autoridades monitorean a 88 personas que compartieron el vuelo sanitario, además de personal aeroportuario y trabajadores de salud.

La preocupación mundial aumentó aún más cuando expertos sudafricanos confirmaron que las pruebas detectaron la cepa Andes. "El resultado preliminar muestra que, efectivamente, se trata de la cepa de los Andes, y resulta ser la única de las 38 conocidas que puede transmitirse de una persona a otra", explicó el ministro de Salud sudafricano Aaron Motsoaledi.

Aunque la transmisión entre humanos es considerada infrecuente, los especialistas advierten que puede producirse en contextos de convivencia cercana y prolongada. Exactamente el tipo de condiciones que existen dentro de un crucero. La OMS sostiene que "el riesgo global para la salud pública sigue siendo bajo", pero mantiene un monitoreo constante de la situación. En paralelo, Suiza confirmó otro caso positivo en un pasajero que había viajado en el MV Hondius.

Evacúan pacientes de un crucero aislado por un brote de hantavirus que ya dejó tres muertos

El hombre fue aislado en un hospital de Zúrich tras presentar síntomas y los análisis ratificaron la infección con la cepa Andes. Su esposa permanece en cuarentena preventiva. El brote internacional dejó además al descubierto el costado más inquietante de los viajes extremos de lujo. El MV Hondius había partido desde Ushuaia el 1 de abril con 152 personas a bordo para realizar una exclusiva expedición por la Antártida, Malvinas, Georgia del Sur y otros destinos remotos del Atlántico sur.

Los pasajeros habían pagado entre 15 mil y 24 mil euros por la travesía. El barco, diseñado para navegar entre hielos polares y frecuentado por turistas de alto poder adquisitivo interesados en naturaleza y expediciones científicas, terminó transformado en un foco epidemiológico flotante. Incluso trascendió que uno de los pasajeros fallecidos murió el 11 de abril, pero su cuerpo no pudo ser desembarcado hasta el 24 de abril en Santa Elena, debido a las limitaciones operativas en alta mar.

Evacúan pacientes de un crucero aislado por un brote de hantavirus que ya dejó tres muertos

Ahora, todas las miradas apuntan a Islas Canarias. El gobierno español confirmó que permitirá el arribo del crucero tras un pedido formal de la OMS y del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Sin embargo, la decisión generó fuertes tensiones políticas y sanitarias. El presidente regional canario expresó públicamente su preocupación por el impacto que podría provocar el ingreso del barco y pidió una reunión urgente con Madrid para revisar protocolos y medidas de seguridad. Mientras tanto, dos especialistas en enfermedades infecciosas viajarán desde Países Bajos para embarcar y continuar el seguimiento médico dentro del crucero.