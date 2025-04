Costa, sobre las acusaciones de acoso y su vinculación a un caso de abuso de menores: "Es aberrante"

Viviana Canosa volvió a quedar en el centro de la tormenta mediática tras lanzar una gravísima acusación que involucra a la actriz y humorista Costa en un supuesto caso de abuso de menores, en medio de una escalada de declaraciones cruzadas con Lizy Tagliani. La conductora de Viviana con Vos presentó las pruebas en Comodoro Py el este martes, en un caso que ya generó indignación, desconcierto y repudio en el ambiente artístico.

Todo comenzó cuando Canosa, en el marco de una serie de ataques públicos hacia Lizy Tagliani, sumó a Costa a la polémica tras haber sido criticada por ella en televisión. La periodista no solo vinculó a ambas artistas a un presunto episodio de abuso de menores, sino que además reflotó antiguos rumores sobre la salida de Costa de la obra Legalmente Rubia, apuntando contra su comportamiento detrás de escena. "Ay, Costa, te voy a mandar un paquetito de pebetes al canal en el que trabajas, porque me dijeron que te encantan los pebetes. Voy a presentar en Comodoro Py todos los videos que tengo y que me llegaron el día miércoles", adelantó

Según sostuvo Canosa al aire por El Trece, Costa habría sido desvinculada de la obra por llegar en estado de ebriedad a los ensayos y por haber acosado a un bailarín del elenco. "Me contaron que llegabas muy alcoholizada, que eras insoportable, y te olvidabas la letra por el chupi que tenías encima. Tengo testimonio de todos. No solo eso: entrabas al camarín de uno de los bailarines y lo acosabas. Por lo menos, este pibe era mayor de edad. Si te comportabas así con un mayor, no quiero ni imaginarme cómo sería con uno de 16 o de 14", disparó, en una frase que encendió todas las alarmas.

Viviana Canosa presentó las pruebas contra Lizy Tagliani y Costa en Comodoro Py

Las repercusiones no tardaron en llegar. Costa, notablemente conmovida y sorprendida por el giro violento de la situación, respondió a través de un móvil con LAM. "Es una acusación aberrante. ¿Qué te puedo decir? No vi nada y no sé nada. La verdad, no sé", expresó visiblemente afectada. Y añadió: "Por supuesto que es absolutamente falso. Me metí en una batalla que no era mía por defender a una amiga, y ahora estoy viviendo esta angustia".

La actriz, que hasta ese momento no había estado directamente involucrada en el conflicto entre Canosa y Tagliani, se mostró dolida por el ataque recibido. "Esto no es un contenido para un programa, es mi vida personal y es muy doloroso. ¿Por qué yo tengo que pasar esta angustia?", cuestionó, y reconoció que deberá "dejar de meterse en batallas que no le corresponden".

A las declaraciones de Canosa se sumó un viejo archivo que reflotó Ángel de Brito en LAM, en el que el bailarín Nicolás Villalba -quien formaba parte de Legalmente Rubia- admitía que hubo situaciones incómodas con Costa. Aunque Villalba restó gravedad al asunto y aseguró que lo que sucedió "quedó entre ellos", también reconoció que hubo cierto conflicto: "Me llegó que tuvo un quilombo conmigo, pero esto es por otra cosa".

El panelista Pepe Ochoa, por su parte, aportó más detalles desde su propia versión de los hechos: "Costa estaba muy insistente con él. Lo tocaba y había situaciones en camarines. Nico le pone un límite, y en ese límite Costa entiende, pero ya venían pasando muchas cosas en el escenario". Más allá de estos relatos, el componente más delicado de las acusaciones radica en la supuesta vinculación con un caso de abuso de menores, algo que Canosa dijo poder probar y que, según adelantó, presentará formalmente ante la Justicia. Hasta el momento, no se conocieron pruebas concretas ni denuncias judiciales vinculadas a los hechos mencionados.

La gravedad de las imputaciones formuladas por Canosa abre un interrogante sobre el límite entre la denuncia mediática y la utilización del escándalo como espectáculo. Mientras se espera que se presenten evidencias reales ante la Justicia, el daño a las personas involucradas ya está hecho. Costa, conmovida, cerró su descargo con una reflexión personal: "Tengo que aprender a cerrar la boca. Esta no era mi pelea y ahora estoy en el medio de algo que jamás imaginé. Esto no se lo deseo a nadie". Por ahora, la causa no tiene expediente ni carátula judicial, pero este martes podría marcar un punto de inflexión luego del paso de Viviana por Comodoro Py.