Tenía menos de 18 años cuando entró a una casa del Opus Dei y salió 31 años después, tras una vida entera dedicada a limpiar, cocinar y servir sin cobrar un sueldo. Su historia es hoy el eje de la causa por presunta trata de personas y reducción a la servidumbre contra la organización, que esta semana dio un paso clave: el juez federal Daniel Rafecas citó a indagatoria a tres de sus jerarcas, entre ellos el argentino Mariano Fazio, número dos del Opus Dei a nivel mundial.

La investigación abarca a por lo menos 43 mujeres que, según la querella, fueron sometidas durante años a jornadas extensas de trabajo doméstico, sin remuneración y bajo presión psicológica. De todos esos casos, solo uno no está prescripto: el de M.I.E., una mujer de nacionalidad boliviana cuya identidad se preserva. Por eso su testimonio es la columna vertebral del expediente.

Mariano Fazio del Opus Dei

En abril de 2025, M.I.E. declaró ante Rafecas. Contó que fue captada por la institución cuando todavía era menor de edad y que, durante su paso por la organización, coincidió con Fazio en Roma y en Buenos Aires: entre 2009 y 2014, cuando él era vicario regional, ella se encargaba de limpiar su habitación.

Su relato describe un sistema de control que iba más allá del trabajo. En las ceremonias religiosas, recordó, les decían que abandonar el Opus Dei era como salirse de una barca, y que esa decisión podía provocarles una muerte súbita. Las consecuencias de esos años las resumió en una frase desgarradora: "Iba por la calle pensando que no quería vivir más".

Mariano Fazio del Opus Dei

Según la reconstrucción de los fiscales, las mujeres trabajaban en distintas residencias de la institución con disponibilidad permanente, jornadas extenuantes y sin cobrar ni un solo peso. La acusación sostiene que se usaban mecanismos de presión psicológica y religiosa para que no pudieran irse y, cuando las trabajadoras manifestaban malestar por esas condiciones, la respuesta institucional incluía antidepresivos y somníferos recetados por psiquiatras vinculados a la organización .

La decisión de Rafecas responde a un pedido de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), presentado en 2024 y ampliado un año después para incluir a Fazio. La reveló la periodista Paula Bistagnino en elDiarioAR. Bistagnino, autora del libro Te Serviré, explicó que la resolución profundiza "las medidas de prueba sobre el único caso no prescrito entre los 43 que forman parte de la causa".

Te Serviré de Paula Bistagnino

Las indagatorias están previstas para el 16 y el 19 de febrero de 2027, en el juzgado de Rafecas, en los tribunales federales de Comodoro Py. Además de Fazio, deberán presentarse Víctor Urrestarazu y Gabriel Dondo.

Quién es Mariano Fazio

La citación de Fazio tiene un peso enorme por el lugar que ocupa en la estructura del Opus Dei. Como vicario auxiliar de la Prelatura, es el primero en la línea de sucesión de Fernando Ocáriz, el sacerdote español que conduce la institución desde 2017. Se instaló en Roma en 2014, cuando fue designado vicario general, y desde entonces se convirtió en una de las figuras más influyentes de la conducción.

Fernando Ocáriz junto a Mariano Fazio del Opus Dei

Las querellas pidieron también que se citara a Fernando Ocáriz, pero Rafecas no hizo lugar. Tampoco incluyó a los ex vicarios regionales Carlos Nannei y Patricio Olmos, porque los hechos que se les atribuyen estarían prescriptos. En febrero, por primera vez, uno de los hombres más poderosos del Opus Dei en el mundo tendrá que sentarse ante un juez argentino a responder por el caso de M.I.E.