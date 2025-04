Daniel Osvaldo filtró un íntimo momento con Gianinna Maradona y no dejó ninguna duda: "Vivo por ella"

¡Vaya sorpresa! Cuando parecía que la telenovela entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo había llegado a su fin, resulta que el amor está en el aire y volvió a florecer. Y no, no fue en un capítulo especial de Casados con Hijos, sino en Instagram, donde el exfutbolista y la hija del legendario Diego Maradona decidieron hacer pública su reconciliación.

¡Oh, el amor en tiempos de redes sociales! No hay nada más romántico que una declaración amorosa en mayúsculas acompañada de una canción de Andrea Bocelli. Es con una romantiquisima canción que el ex futbolista decidió anunciar al mundo que la llama del amor sigue viva. Con una foto de Gianinna en un restaurante y la melodía de Vivo per Lei de fondo, el ex jugador dejó claro que su corazón late fuerte por ella.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Pero eso no es todo, ¡puede haber mas!. Gianinna, no queriendo quedarse atrás, replicó la imagen con un contundente "Te amo". Y como si eso no fuera suficiente, añadió una frase que parece ser un código secreto entre ellos: "Sí, sí quiero pimienta".

Esta pareja tuvo más idas y vueltas que una montaña rusa. Desde el principio, su relación ha sido un misterio digno de Sherlock Holmes. Un día juntos, al siguiente separados, y al otro día juntos otra vez: en mayo del año pasado anunciaron su ruptura, pero parece que deshicieron las maletas antes de emprender el viaje.

El posteo de Daniel Osvaldo que sacó a la luz su verdadera relación con Gianinna Maradona

Durante el último año, los rumores de reconciliación estuvieron a la orden del día: uno de los momentos más comentados fue cuando el ex futbolista apareció en una audiencia del juicio por la muerte de Maradona. ¿Apoyo aislado o estrategia romántica? Sea como fuere, parece que resultó ser parte de una cadena de señales que nos llevaron al reencuentro.

En tiempos difíciles, Gianinna y Osvaldo han demostrado ser más unidos que los Avengers. Cuando Osvaldo reveló su lucha contra la depresión, Gianinna estuvo a su lado como una verdadera compañera e incluso su hijo Benjamín mostró apoyo al exfutbolista. Y cuando Gianinna enfrentó la pérdida de su padre, Osvaldo estuvo ahí para ofrecerle un hombro en el cual apoyarse por el trágico momento.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo están nuevamente juntos y listos para enfrentar lo que venga aunque muchos se preguntan si esta es o no la reconciliación definitiva... sólo el tiempo lo dirá.