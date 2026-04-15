Daniela Vera Fontana de nuevo contra Cinthia Fernández: "Da vergüenza ajena"

Un nuevo capítulo de la polémica se desató en torno al caso de Ángel López, el nene de 4 años de Comodoro Rivadavia que perdió la vida víctima de maltrato, presuntamente a manos de su madre y su padrastro. Esta vez, Daniela Vera Fontana, arquitecta y expareja del abogado Roberto Castillo, lanzó un ataque incendiario en sus redes sociales contra el letrado y la mediática Cinthia Fernández.

El escándalo comenzó cuando Fernández, quien aún es estudiante de Derecho, decidió opinar públicamente sobre el caso, desatando una ola de críticas; pero fue Vera Fontana quien encendió las llamas del conflicto con un mensaje que no tardó en viralizarse.

Las historias de Cinthia Fernández sobre el caso Ángel

Sin mencionar nombres directamente, la arquitecta disparó: "Da vergüenza ajena ver cómo algunos banalizan una causa seria, actuando como si todo fuera un circo", expresó sin pelos en la lengua que podría bien interpretarse como una referencia directa a las declaraciones de Fernández y Castillo.

Pero eso no fue todo. Vera Fontana, conocida por no medir sus palabras, continuó con un dardo que pareció dirigido específicamente a la mediática: "En cuestiones legales no alcanza con 'parecer', hay que estar habilitado para ejercer", dijo y, aunque sin nombres explícitos, resonó como una clara crítica a Fernández, quien aún no terminó sus estudios de abogacía pero habla con soltura y entre llantos sobre el caso en los medios.

"DAN VERGÜENZA AJENA".

Daniela Fontana , ex de Roberto Castillo contra Cinthia Fernández y su ex pareja sobre cómo trataron el caso Angelito. pic.twitter.com/TrsWANh8A5 — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) April 15, 2026

Y como si fuera poco, remató con un dardo envenenado: "La responsabilidad y la información importan. Personajes que pueden manchar una causa justa", dijo contundente.

Lo cierto es que la polémica no termina en las redes sociales sino que marcha en estrados judiciales: hace apenas unas semanas fue sancionada con una multa de 20 millones de pesos por violar una medida cautelar que le prohibía hablar públicamente sobre su ex, Roberto Castillo. Según trascendió, la arquitecta podría enfrentar otra multa de 25 millones de pesos si reincide en su conducta, lo que explica claramente su estrategia de no nombrar directamente a los involucrados en sus publicaciones.