Escándalo en Gran Hermano: se fue La Bomba Tucumana y denuncian a Sol por revelar información del afuera

La actual temporada de Gran Hermano no da respiro. Cuando este domingo se esperaba una gala en la que algunos participantes bajarían de placa de cara a la eliminación del lunes, una salida inesperada y un nuevo ingreso revolucionaron por completo la casa. El Big se cansó de las reiteradas quejas de Gladys "La Bomba Tucumana" y la invitó cordialmente a abandonar el juego. "Si tu decisión es marcharte, no voy a detenerte. Entonces, Bomba, atendiendo a tus pedidos, te ofrezco la puerta giratoria. Reitero, me apenaría mucho tu partida", le comunicó la voz de la casa.

Gladys "La Bomba Tucumana" se fue de GH y Sol Abraham la suplantó

La respuesta de la participante fue inmediata: "Sí, quiero irme. Te agradezco la oportunidad, pero sinceramente no la estoy pasando bien, no puedo. Estoy súper agradecida, ha sido una experiencia que me enseñó un montón de cosas. Hasta acá llegué, no tengo la fortaleza para seguir acá", expresó.

Entre canciones, abrazos y la emoción de sus compañeros, La Bomba abandonó Gran Hermano. Sin embargo, no hubo tiempo para procesar su salida. Apenas se cerró la puerta giratoria, del otro lado apareció Sol Abraham.

Sol Abraham se reencontró con su dupla, Cinzia

La escena provocó una mezcla de euforia, sorpresa y desconcierto entre los concursantes, que tardaron varios minutos en comprender lo que estaba sucediendo. Ya instalada nuevamente en la casa, Sol agradeció el apoyo de sus seguidores y aseguró que regresó para llegar hasta la final. Uno de sus primeros objetivos parecía ser acercarse a Cinzia para intentar fortalecer una alianza que le permitiera enfrentar a quienes considera sus principales rivales dentro del juego.

El problema surgió durante una charla mano a mano con la participante, en la que terminó deslizando varios comentarios que fueron interpretados como información proveniente del exterior. Primero se refirió a Emanuel y cuestionó su estrategia: "No puede ser que desde que entramos su juego sea fantasma. Hay que llevarlo a placa", disparó.

Cinzia comentó que ella también había percibido ciertos intentos de manipulación por parte de su compañero y Sol volvió a insistir: "Tenemos que conocer a los nuevos, ahí está la clave. Ema se hace la planta, pero es el peor de todos. Tiene que caer en placa y nosotras tenemos que juntar fichas para ponerlo porque solas no vamos a poder".

Las declaraciones no tardaron en generar polémica entre los fanáticos de Gran Hermano, quienes consideraron que Sol habría cruzado un límite al brindar pistas sobre cómo es percibido Emanuel fuera de la casa y sugerir estrategias para perjudicarlo dentro del juego. En las redes sociales, muchos usuarios denunciaron un supuesto "tráfico de información" y reclamaron una sanción por parte de la producción.