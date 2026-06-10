Darín habló del femicidio de Agostina Vega y cuestionó: "¿Qué pasa con los hombres? "

El femicidio de Agostina Vega sigue sumando datos clave para reconstruir qué ocurrió y cómo fue posible que el crimen se concretara. A medida que avanza la investigación, surgen nuevos elementos que generan indignación social y reavivan el debate sobre la violencia de género. En ese contexto, desde España, Ricardo Darín se pronunció sobre el caso.

Fueron muchos los artistas y figuras públicas que expresaron su conmoción por el asesinato de la joven cordobesa, un crimen que volvió a poner en evidencia la gravedad de la violencia machista en Argentina. Darín fue uno de ellos .

Ricardo Darín habló del femicidio de Agostina Vega

"La situación es tremenda. Lo que acaba de ocurrir con esta chiquita hace que necesariamente, ya no los movimientos femeninos, ya los hombres, la ciudadanía, la humanidad deba pensar cómo puede ser que haya energúmenos que estén tan mal de la cabeza y que estén amparados por otros que están peor de la cabeza que ellos como para que ocurra lo que acaba de ocurrir", señaló durante su participación en el programa español Cara al Show.

El actor también cuestionó el funcionamiento de las instituciones y recordó los antecedentes del principal acusado: "Esta chiquita, Agostina, no solo fue secuestrada, fue violada, fue asesinada y fue descuartizada, y luego enterrada por un señor que había tenido denuncias de violencia de género y que había estado detenido y lo largaron, lo dejaron libre. Es decir, si esa línea de energúmenos hubiesen hecho el trabajo que tenían que hacer, esa chica hoy estaría viva", sostuvo en diálogo con el conductor Marc Giró.

Ricardo Darín en Cara al Show

Darín también se hizo preguntas que atraviesan a gran parte de la sociedad ante casos de esta magnitud. "¿Qué pasa con la violencia en el mundo? ¿Qué pasa con la violencia contra las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres? Ya es una pregunta que no sé a quién se tiene que dirigir", reflexionó.

Luego llamó a revisar conductas naturalizadas en los entornos cotidianos: " Propongo que todos tratemos de recordar en nuestro grupo de amigos si no detectamos en algún momento señales , alarmas de violencia, y que en un determinado contexto hasta nos parecían un poco graciosas, pero que luego, capa sobre capa, conforman una personalidad de una violencia que termina siendo lo que hizo este hombre con esta pobre chica", expresó.

Fue entonces cuando el conductor del ciclo planteó que "el caso de Agostina Vega demuestra que negar los feminicidios y la violencia de género, como hace la ultraderecha y el fascismo, acaba en muerte".

Ante esa reflexión, el protagonista de El Eternauta respondió: "Es una de las consecuencias. En este momento, la más grave de todas porque encendió a un país y estamos todos alineados detrás de esto, aun estando a la distancia porque a mí me tocó estar aquí".

El femicidio de Agostina Vega sigue sumando datos clave para reconstruir qué ocurrió

Y agregó: "Agradezco la oportunidad de poder decirlo porque en realidad lo que hace falta es que nos pongamos los pantalones largos de verdad, de una vez por todas, y dejarnos de joder".

Finalmente, el actor advirtió sobre el riesgo de naturalizar este tipo de crímenes y cuestionó los discursos que minimizan la violencia de género, habilitados por el propio gobierno de Javier Milei: "No podemos empezar a naturalizar este tipo de cosas como ha venido ocurriendo. Y en eso tenés mucha razón: las políticas y las formas de ser de la ultraderecha normalmente tienden a no ser sensibles con este tipo de temas, incluso a tratar de taparlos o tacharlos. No existen, para ellos no existen", concluyó Ricardo Darín.