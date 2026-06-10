Insólito: los famosos confesaron qué darían a cambio por el chocolate de Willy Wonka

La calle Corrientes tenía algo distinto la noche del martes 9 de junio. Quizás era la expectativa, quizás las luces o tal vez ese inconfundible aroma a chocolate que comenzaba a escaparse desde las puertas del Teatro Gran Rex mucho antes de que se levantara el telón.

Lo cierto es que la función de prensa y para invitados especiales de Charlie y la Fábrica de Chocolate transformó por unas horas al histórico teatro en una suerte de portal hacia el universo imaginado por Roald Dahl.

Charlie y la Fábrica de Chocolate

Sobre la vereda, una enorme plataforma de luces LED proyectaba imágenes en movimiento y funcionaba como una improvisada alfombra violeta para las decenas de figuras que desfilaron durante la tarde.

Alrededor de las 18.30, actores, cantantes, productores, conductores, influencers y personalidades de distintas generaciones fueron llegando poco a poco, mientras los flashes comenzaban a multiplicarse y el público buscaba reconocer a sus favoritos detrás de los vallados.

La calle Corrientes se llenó de magia, luces y famosos

Uno de los más requeridos fue sin dudas, Pachu Peña. El humorista avanzó lentamente entre pedidos de selfies, fotos grupales y saludos improvisados.

Entre las figuras que más gritos despertaron durante su paso por la alfombra estuvieron Lali Espósito, Graciela Alfano, Aníbal Pachano, Diego Ramos, Rocío Robles, Pampita, Rocío Marengo, Vicky Xipolitakis, Cris Morena, Cande Vetrano, Claribel Medina, Luisana Lopilato, Abel Pintos, Nahuel Pennisi, Benjamín Rojas, Gastón Dalmau, Eugenia Tobal, Flor Torrente, Fede Bal y Evelyn Botto, entre otros.

Lali Espósito no se perdió el musical Charlie y la Fábrica de Chocolate

Algunos famosos posaban ante los fotógrafos y escapaban rápidamente para evitar preguntas de la prensa. Otros fingían distracción y seguían de largo, mientras algunos se limitaban a regalar una sonrisa y un saludo antes de desaparecer dentro del teatro.

Sin embargo, hubo varias figuras que sí se acercaron a los periodistas. Allí estuvo BigBang para preguntarles qué harían si encontraran un ticket dorado y cuál sería el sueño que pedirían cumplir.

Benja Rojas también estuvo presente

"Pediría estar en una obra de calle Corrientes por muchos años", rompió el hielo Melody Luz, quien además confesó que no suele ser fanática de los musicales. "Soy más de lo dramático, pero sí me gusta ver la puesta en escena, la coreografía, la utilería y el vestuario. Es a lo que le vengo a prestar más atención".

Quien sí disfruta especialmente del género es Nahuel Pennisi: "La comedia, cuando hay un drama vivirlo fuerte y cuando hay una alegría también. Sobre todo me gusta cómo convive la expresión musical con la actoral", explicó sobre lo que más lo atrapa de este tipo de espectáculos.

Nahuel Pennisi llegó junto a su familia

Sobre el sueño que pediría cumplir, respondió: "Llegar a tocar en algún país donde los artistas no suelen ir. Cuba, por ejemplo, algún país de África, algún lugar que necesite la música, pero no desde un lado comercial sino desde una misión, desde un mensaje".

Otro cantante en desfilar fue Abel Pintos, que llegó acompañado por su esposa y su hijo: "Con mucha emoción. Me gusta y me genera mucha ilusión hacer algún musical alguna vez, entonces admiro mucho a los artistas de musicales", aseguró. A la hora de responder qué deseo le pediría al ticket dorado, no dudó: " Verlos felices a ellos ", dijo mientras señaló a su familia.

Abel Pintos llegó a la alfombra violeta con su familia

Otra figura que llegó con aires familiares fue Rocío Marengo, quien apareció con su hijo en brazos. Sobre el deseo que pediría cumplir fue contundente: "Ver feliz a mi hijo. Hoy por hoy, que él esté bien". El bebé lució un chaleco amarillo y un traje violeta, en perfecta sintonía con la estética de Charlie y la Fábrica de Chocolate.

Vicky Xipolitakis, por su parte, apareció con la camiseta de la Selección Argentina, dejando en claro que ya vive la emoción mundialista: "Verlo siempre con la familia y llenarla de buena onda a la Selección", dijo sobre sus cábalas. Y al hablar de su propio sueño, se puso sentimental: "Vivir toda la vida y que mi hijo siempre me necesite".

Kennys Palacios también tuvo su momento para hablar de tickets dorados. Aunque aclaró que el suyo podía ser el de Gran Hermano: "Capaz que unas semanas atrás te decía que sí, hoy te digo que no", aseguró sobre una hipotética vuelta al reality. Luego explicó: "Creo que se lo merece más Tommy. Hizo una campaña tremenda para el repechaje y no pudo ingresar".

Trueque chocolatoso

BigBang también les preguntó a los famosos qué darían a cambio si Willy Wonka les ofreciera un año de chocolate ilimitado: "Ay, me hiciste dudar... clases de heels", respondió entre risas Melody Luz.

Vicky Xipolitakis eligió un camino más reflexivo: "Las gracias, porque siempre hay que ser agradecidos. Y mucho chocolate hace mal, así que también se lo daría a la gente que lo necesita, a las plazas y a los hogares . Siempre me gusta llegar a los niños".

Rocío Marengo prácticamente vive rodeada de chocolates, ya que su pareja, Eduardo Fort, es presidente de Felfort. Sin embargo, aceptaría cambiar algunas golosinas por una tarde con Willy Wonka: "Podríamos hacer alguna torta rica", imaginó.

Quien se llevó una de las respuestas más divertidas fue Kennys Palacios: " La cola ", largó primero a modo de chiste. Luego aclaró entre carcajadas: "Cualquier cosa que me dé buena figura. Si me va a engordar, llevate los chocolates".

La magia de Charlie y la Fábrica de Chocolate sigue intacta décadas después

Mientras las celebridades terminaban de ingresar al teatro y las luces de la alfombra comenzaban a apagarse, quedaba flotando una sensación difícil de explicar. Porque, más allá de los flashes, los famosos y los vestidos de gala, la noche parecía recordar una verdad simple: todos, incluso quienes viven bajo los reflectores, guardan un deseo secreto esperando su propio ticket dorado.

Algunos sueñan con escenarios, otros con viajes, otros con la felicidad de sus hijos. Y quizás por eso la magia de Charlie y la Fábrica de Chocolate sigue intacta décadas después: porque nos recuerda que crecer no significa dejar de creer en los sueños.