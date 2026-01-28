La Asociación Federal de Raíces Criollas echó al Chaqueño Palavecino de forma definitiva por cantar con Milei

El cantante Oscar Esperanza Palavecino, más conocido como el Chaqueño Palavecino, cayó a tierra luego de haber hecho subir a cantar al presidente Javier Milei junto a él en el escenario del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. Además de los reclamos en su contra por la acción oficialista, recientemente la Asociación Federal de Raíces Criollas (AFRC) lo expulsó de forma definitiva por haberlo hecho.

"La AFRC informa que, a partir de la fecha, se ha resuelto la expulsión definitiva del señor Chaqueño Palavecino de esta institución. La decisión fue tomada luego de su participación artística en un acto junto al presidente Javier Milei, entendiendo que las expresiones y el marco político en el que se desarrolló dicho evento no representan ni reflejan los valores históricos, culturales y sociales que esta Asociación sostiene desde hace más de 50 años", escribieron en un comunicado.

La Asociación Federal Raíces Criollas expulsó de forma definitiva al Chaqueño Palavecino, tras cantar con Javier Milei.

"Raíces Criollas nació y se consolidó defendiendo el folklore como expresión del pueblo, de la solidaridad, de la justicia social y de una cultura profundamente arraigada en la identidad nacional. En ese camino, consideramos indispensable preservar la coherencia entre nuestras convicciones y las acciones de quienes integran esta casa", añadieron, mientras que aseguraron que seguirán "trabajando por un folklore comprometido con su gente, su historia y su futuro".

Lo cierto es que la expulsión fue un hecho, aunque el periodista Tomás Dente intentó salir a desmentirla, cuando citó un tuit de C5N que lo mencionaba. "Fake. Anoche hablé con el Chaqueño. Fake como todo ese canal", escribió, para ser contrarrestado por una catarata de posteos donde mostraban la captura del comunicado en cuestión.

Tomás Dente desmintió la expulsión del Chaqueño Palavecino de la Asociación Federal de Raíces Criollas.

La semana pasada Palavecino estuvo en el típico festival de Jesús María e invitó a cantar al presidente Milei, que durante muchos años habló en contra de los festivales como ese y de los artistas que ganan dinero allí. Justamente, tras las repercusiones que levantó el espectáculo, el artista reveló que no cobró "absolutamente nada" por su participación, casi como un guiño al presidente de la motosierra.

"Yo no tengo banderas políticas para nada", había confesado luego de que las críticas le llovieran por lo que había hecho. Allí reconoció que sabía que "seguramente más de uno" iba a criticarlo por lo que había hecho. "Sabía que cantaba y, bueno, es el Presidente de la Nación", se justificó después.

El Chaqueño Palavecino y Javier Milei

"Para mí es un privilegio que una investidura como el presidente se anime y lo haga", remarcó, mientras que señaló que desde su perspectiva "no se hizo nada malo, solo se compartió un tema". Si bien gran parte de sus fanáticos habrán compartido lo que hizo, otro sector le dio la espalda por elegir cantar con el único presidente argentino que se reivindicó fanático de la criminal de guerra Margaret Thatcher.