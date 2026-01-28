Se supo el gesto más cruel de María Susini con el que le dejó todo claro a Facundo Arana

Hace ya varios días que en los medios y en las redes sociales circulan rumores sobre la separación de Facundo Arana y María Susini. En medio de las versiones y el ruido en torno a su intimidad, el actor se vio en la obligación de salir a hablar públicamente.

Luego de 19 años juntos, tres hijos en común y una vida compartida de proyectos, la relación entre el actor y la modelo atraviesa un momento delicado y, según trascendió, la ruptura no habría sido en buenos términos.

Según contó Ángel De Brito, "no hay terceros, no hay conflicto ni odios" en la separación de Facundo Arana y María Susini

En LAM se habló de una mala relación y de conflictos matrimoniales. Pilar Smith relató un episodio ocurrido a principios de enero que, según explicó, refleja con claridad la situación actual entre la ex pareja, que hasta ahora eligió el silencio y la reserva absoluta.

Todo sucedió durante la Copa de Verano de Equitación, en la que participó India, una de las hijas de la pareja, quien sufrió un fuerte accidente: "Aparentemente, uno de estos días, se cae del caballo y fue una caída bastante fea. Llamaron a la ambulancia para llevarla al hospital e intentan comunicarse con los padres para que la acompañen", contó la angelita.

"María habría dicho que no fuera Facundo al hospital. Como ella tampoco pudo estar, fue un jinete chileno el que la acompañó y su entrenador", relató la panelista, y agregó: "Los testigos que estaban ahí dicen que Arana fue, pero se quedó en la puerta porque no lo dejaron entrar".

"Nos dieron muchos más detalles que no vamos a contar. Tenemos una versión más fuerte, lo estamos contando light", comentó Ángel de Brito, quien dejó entrever que, pese a las declaraciones públicas del actor, la relación entre Arana y Susini habría terminado en malos términos. De todos modos, el conductor aclaró: "No hay terceros, no hay conflicto ni odios, y el objetivo compartido es sostener la armonía familiar".

Estas versiones llevaron a Facundo Arana a brindar declaraciones en una especie de conferencia de prensa improvisada: "Primero que nada, agradecerles a todos muchísimo por cómo trataron este tema que es tan íntimo nuestro. Fueron todos muy respetuosos y cariñosos y no quiero dejar de agradecerles", comenzó.

Es de público conocimiento que el actor mantiene su vida privada alejada de los medios, aunque algunos detalles suelen trascender y convertirse en titulares. En ese sentido, sostuvo: "Lo segundo que quiero decirles es que, como saben, es un tema superíntimo, así que tratamos de dejarlo puertas adentro de casa", marcando un límite claro a la exposición mediática.

