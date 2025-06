Los Palmeras en crisis: Cacho Deicas rompió el silencio y acusó a Marcos Camino de querer limpiarlo del grupo

El clima interno de Los Palmeras, una de las bandas más emblemáticas de la cumbia santafesina, atraviesa su momento más tenso en décadas. Lo que comenzó como una pausa médica tras el ACV que sufrió Rubén "Cacho" Deicas en enero de este año, terminó por transformarse en una batalla abierta, cargada de reproches, desmentidas familiares, gestos simbólicos y una carta documento que podría sellar una separación definitiva. La grieta ya es inocultable: Deicas, desde su cuenta oficial de Instagram, decidió romper el silencio y explicar por qué aún no volvió al escenario junto a la formación que lidera desde hace más de 50 años.

Y sus palabras, lejos de cerrar heridas, las profundizaron. "Aclaro algunas cuestiones relacionadas a mi ausencia en el grupo", comenzó su mensaje en redes. Y lo que siguió fue una radiografía dolorosa del quiebre entre compañeros históricos. Según relató, tras recibir el alta médica en mayo y estar en condiciones de regresar a la actividad, se acercó a la productora para coordinar su vuelta en el show previsto en el Movistar Arena. "Solo se presentó el representante del grupo, Adrián Forni", explicó.

Luego, lo inesperado: "Luego de esto, desde la otra parte de la producción me envían una serie de requisitos para que yo pueda volver al grupo que iban en contra del proceso de recuperación que estoy pasando y de mi libertad para poder utilizar mis redes sociales, entre otras cosas". Ante esta situación, Cacho decidió no aceptar lo que consideró condiciones "inaceptables". La respuesta no tardó en llegar: pocos días después recibió una carta documento de parte de Marcos Camino.

En la misma - denunció el cantante, visiblemente afectado- se le solicitaba a Deicas la disolución del vínculo, argumentando "incumplimiento laboral". "Desde entonces estamos en este proceso, el cual no tiene nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas que hacen que no pueda estar con el grupo al cual le dediqué (y siempre fue mi deseo) seguir dedicándole toda mi vida pero lamentablemente a veces los intereses de unos y de otros no coinciden", cerró.

"Cacho" Deicas de Los Palmeras

La tensión entre Deicas y Camino había empezado a escalar desde el mismo momento en que el grupo decidió seguir con sus presentaciones sin él, tras su internación por un ACV isquémico el pasado 10 de enero. El reemplazo de Cacho por el joven músico Pablo López -que forma parte del grupo desde 2021- no cayó bien en muchos fanáticos, que sintieron que el ícono de la banda fue desplazado en un momento crítico.

Camino intentó justificar la decisión y, en una entrevista, aseguró que no tenía contacto con Cacho porque "su familia no le permitía el uso del teléfono". Esa frase encendió la mecha. El hijo del cantante, Luciano Deicas, salió al cruce con dureza desde Instagram: "Le tiró tierra y ensució a la familia, él sabe que es así, que en las malas estuvimos, y decidió tomar ese camino. Nadie en el sanatorio lo vio preguntando por el parte de mi papá", dijo.

También aseguró que Camino presionó para que su padre volviera a cantar sin respetar sus tiempos de recuperación. Además, Luciano compartió chats que cruzó con Camino y lo acusó de haber criticado una participación gratuita de su padre en un show con Uriel Lozano: "Marcos le reclamó a mi papá, le dijo que después de cancelar estas dos fechas que habían agregado no podía ir a cantar gratis (con Uriel Lozano), y GRATIS lo puso con mayúscula", remarcó

La fuerte acusación del hijo de Cacho Deicas

Aunque a principios de año hubo una reunión entre Cacho y Camino que parecía calmar las aguas, el gesto del vocalista al eliminar de su biografía de Instagram la frase "cantante de cumbia de Los Palmeras" y reemplazarla por "cantante de cumbia santafesina", alimentó los rumores de ruptura. En un emotivo video que acompañó su mensaje, el cantante agradeció el apoyo de sus seguidores: "Hola amigos. Bueno, una vez más nos comunicamos por este medio, por el Instagram, donde ustedes también me han mandado cosas muy lindas, muchas palabras preciosas, que me han ayudado a restablecerme de la mejor manera".

Rubén "Cacho" Deicas

Y, como si buscara un cierre esperanzador, dejó una puerta abierta a lo que podría ser un nuevo comienzo: "Así que les agradezco todo lo que han hecho por mi y también quería avisarles que pronto vamos a estar arriba de un escenario compartiendo la música y haciéndoles pasar buenos momentos". Mientras tanto, Los Palmeras siguen tocando sin su voz más reconocida. Y el público está dividido. Algunos aplauden la continuidad, otros exigen respeto por la historia y salud de Deicas.