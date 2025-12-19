Santilli ninguneó la rabieta de Ritondo y lo descansó: "La calentura del momento es válida"

El ministro del Interior, Diego Santilli, fue bastante polémico al insistir en la derogación de los artículos del Presupuesto 2026 que afectan directamente el financiamiento de la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario. Esta postura, que ya fue rechazada en Diputados, busca ser reinstalada en el Senado bajo el argumento de corregir un supuesto "desequilibrio hacia adelante". Sin embargo, las implicancias sociales y políticas de esta medida preocupan... y mucho.

En declaraciones a Radio Mitre, Santilli defendió la propuesta oficialista al señalar que "ese punto te puede generar un desequilibrio hacia adelante, que para mí hay que corregirlo en el Senado ".

Diego Santilli, Karina Milei y Manuel Adorni finalmente encontraron un lugarcito en el recinto del Senado

Además, destacó el supuesto compromiso de algunos gobernadores con el ajuste presupuestario: "Hay muchos que entienden ese cambio cultural que el presidente ha planteado. De hecho, han bajado 2.5% de su gasto, han ordenado". Sin embargo, no todos los mandatarios provinciales lograron alinear a sus diputados, lo que para Santilli es un obstáculo en este "proceso de transformación".

"Lo que se logró es un paso muy importante, venimos de tres años sin presupuesto (...)Es innegociable tener un presupuesto que dé crecimiento, que tenga equilibrio fiscal, que genere trabajo, que son los temas que estamos discutiendo en este periodo de seis meses", dijo Santillo como argumento central que se centra en la necesidad de equilibrio fiscal, pero ¿a qué costo? Las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario no son simples partidas presupuestarias: son pilares fundamentales para sectores vulnerables y el desarrollo educativo del país. Pero esto no es nada nuevo sino que una vez más deja expuestas las prioridades del gobierno de Javier Milei y su compromiso con los derechos sociales.

Discapacidad en suspenso

Mientras tanto, la relación entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO atraviesa momentos tensos tras la designación de auditores en la Auditoría General de la Nación (AGN). Desde el PRO, encabezado por Cristian Ritondo, se acusó a LLA de haber pactado con el kirchnerismo en una maniobra que calificaron como "burda".

Según fuentes del PRO que hablaron con el medio Infobae, expresaron que " la relación está rota . Les va a costar mucho volver a ganarse nuestra confianza. Hace dos años los ayudamos desinteresadamente y ahora acuerdan con el kirchnerismo".

Sobre este conflicto, Santilli intentó bajar el tono al señalar que " la calentura del momento es válida ", pero confió en que ambos espacios podrán "encontrar un camino" para seguir trabajando juntos. Además, destacó que "el trabajo que hace Cristian es muy importante y el trabajo que viene haciendo el PRO sosteniendo las reformas también lo es".

Sin embargo, las críticas internas no se apaciguan. El PRO esperaba designar al exministro Jorge Triaca en la AGN, pero la negociación entre LLA, Unión por la Patria y los gobernadores del norte frustró sus intenciones. La alianza puede estar a punto de romperse y la insistencia de Diego Santilli en avanzar con recortes sensibles no bajan las aguas entre los espacios políticos.