Del "chupé las sábanas" a "soy virgen del or...": las escatológicas confesiones de Yanina Latorre

El nivel de provocación y disruptividad con el que se mueve Yanina Latorre al aire de LAM y El Observador, no es solamente propio de los espacios de los cuales es parte. También como invitada se maneja con mucha intensidad, según demostró en su paso por Nada que decir, el streaming de Luzu TV que conduce Nicolás Occhiato. Allí, la pareja de Diego Latorre, reveló una escatológica escena que dejó a todos los presentes sorprendidos.

Todo comenzó cuando la periodista hablaba sobre la relación con sus hijos Lola y Diego. "Yo no les rompo los huevos, pero en silencio me voy metiendo en todo sin que se enteren", aseguró al respecto. La familia vive en Pilar, pero también tienen un departamento en la Capital Federal, en el que suelen descansar cuando se les hace tarde tanto a la pareja como a sus retoños.

Yanina Latorre en "Nadie dice nada".

Así fue que contó que, tras una noche en la que su hijo salió a bailar y durmió en el departamento, ella se acercó al otro día para chusmear sobre qué había pasado en su hogar. "Yo, concha seca, al otro día me apersono en el departamento y lo acomodo", contó con su estilo coloquial. "Entro y había dormido en mi cuarto, que ya me pareció raro porque generalmente duerme en el suyo. La cama muy revuelta", detalló.

"Cuando voy a hacer la cama, una mancha marrón. Digo 'desvirgó a una, qué quilombo'. Yanina Latorre, mi cuarto. Empiezo a pensar: la piba hace una historia, se saca una foto, mañana sale en los medios, mi casa, mi cartera", indicó sobre el ataque paranóico que sufrió en aquel momento. "Quería saber qué era la mancha marrón", reconoció.

La mujer develó que lo primero que hizo fue ponerse a la altura del piso y observar. "Es buena la alfombra, porque te das cuenta las pisadas. Me tiré al piso y veía si de los dos lados de la cama había. Pisadas de un solo lado", precisó. "Voy al baño a buscar pelos, básicamente restos de sexo. Tacho de basura, inodoro, levantaba, olía, agachada: una psiquiátrica. Empecé a revolver toda la cama", añadió.

"¡Yo quería saber si había garchado con alguien en mi cama, porque que garche pero no en mi cama! No había manera de saberlo. Le empiezo a mandar mensajes, no me contesta", continuó Latorre. Lo mejor y más escatológico estaba por venir, la manera en la que comprobó de qué se trataba el lamparón descrito. "Chupé las sábanas", confesó.

Yanina Latorre junto a su hijo "Dieguito"

Ante el unánime "¡¡¡no!!!" que expresaron los influencers presentes, y la indisimulable pregunta "¿Vos me estás jodiendo?" de Romina "Momi" Giardina, Latorre detalló cuál era la sustancia que había manchado su cama: "¡Era helado de dulce de leche!", expresó, generando las risas en todos los presentes.

Luego de la sorpresa de los integrantes de Nadie dice nada, Flor Jazmín Peña se animó a decirle a la invitada una de las tantas razones por las que no tendría que haber hecho eso: "¡Podía ser caca!". "No, yo fui a flujo marrón", señaló Latorre.

El staff del programa de Luzu TV "Nadie dice nada".

"Por el ojete", le aclaró enseguida Peña, para sustentar su teoría. Nadie podía esperar lo que vino después, la razón por la cual Yanina no pensó en esa hipótesis, y que también despertó las risas en el estudio: "Yo soy virgen del orto", aseguró, dando una afirmación que dio por tierra con el histórico tuit ofensivo de Mariana Nannis hacia ella, donde la acusaba de haber tenido relaciones anales con su hermano, en tiempos en los cuales ya era pareja de "gambetita".

"Él me contesta cuando termino de chupar la sábana: 'mamá no, era dulce de leche, llegué de la fiesta, el bajón'", remarcó que le contó el adolescente. "Seguí la ruta del helado. Yo quería ver si había una cuchara. No paré hasta que me fui al tacho, vi sólo un cuarto y en la pileta una sola cucharita sucia", concluyó su relato Yanina, dejando la pelota picando a todas las escuelas psicoanalíticas freudianas.