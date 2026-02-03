Del Moro filtró los cambios de GH Generación Dorada y destapó su miedo al rating

Comenzó la cuenta regresiva para el estreno de Gran Hermano: Generación Dorada, que llegará a la pantalla de Telefe el próximo 23 de febrero. En ese contexto, Santiago del Moro no se guardó nada y adelantó algunos detalles de la nueva edición, que prometen servir show, innovación y cambios de fondo.

A diferencia de otras temporadas, el reality no arrancó en diciembre y la demora tuvo una explicación, con la billetera como protagonista: "La idea era llegar al Mundial porque en la temporada uno, después de la vuelta, habían logrado muy buena sinergia comercial. Este es un programa de televisión, hay que facturar ", explicó el conductor en diálogo con LAM.

Santiago Del Moro presentó algunos detalles de la nueva edición de Gran Hermano: Generación Dorada

La nueva edición también encuentra a Del Moro atravesado por ciertas preocupaciones vinculadas al presente del medio: " Me preocupan los números de la tele , lo que ha pasado, un verano bajo. Es una industria muy grande que genera un montón de cosas que tienen que ver con lo que pasa en la tele y afuera también", sostuvo. Y agregó: "Hay más oferta, el verano es letal. Es el primer verano que no estoy después de muchos", describiendo el complejo momento del sector.

Ya metido de lleno en la dinámica del juego, el conductor confirmó que se vienen cambios estructurales, tanto en la casa como en las reglas. Entre las novedades, adelantó dos elementos clave. Por un lado, la puerta roja, definida como "una puerta por la cual van a pasar muchas cosas, buenas y no tan buenas", sumando un estímulo inédito al formato. Por otro, la llamada "placa planta", que permitirá que los propios participantes voten para eliminar a quienes consideren inactivos: "Es una placa que en un momento Gran Hermano puede poner a disposición para que la casa vote y saque a la planta, saque gente", explicó, marcando un giro fuerte en la mecánica tradicional.

En las últimas horas también se especuló con la cantidad de participantes que ingresarán a la casa, luego de ediciones con numerosos ingresos que generaron cierto hartazgo en el público. Sobre ese punto, Del Moro aclaró: "Van a ser un poco más de 24. Todavía no quiero dar la cifra exacta ". Y sumó: "El que está elegido es el que ingresó a la casa, porque a último momento puede pasar cualquier cosa", dijo en referencia a los 40 preseleccionados.

Pero donde a Telefe y a Santiago les entró la bala fue cuando se cuestionó la categoría de "famosos" para una edición que ellos mismos promocionaron como mixta, con figuras reconocidas y participantes anónimos. Ante las críticas, Del Moro fue tajante: "Esto no es GH Famosos, ni la Casa VIP, ni la Casa de los Famosos, ni nada de eso. Necesitamos gente que tenga más o menos fama, pero que quiera jugar el juego", aseguró. Y reforzó su postura: "Para mí son más ricas las historias anónimas, la verdad. P odríamos haber gastado el presupuesto en famosos , pero no sirve eso".

Santiago del Moro confesó que está preocupado por "los números de la tele"

La edición 2026 también traerá cambios acordes a un consumo televisivo que ya no es el de antes. En ese sentido, el conductor confirmó que se reforzará la estrategia digital. "Ni bien sale eliminado o eliminada de la casa, ahí termina el programa de tele y yo me voy a mi programa de transmisión en línea con el invitado para hacer el mano a mano, sin ningún tipo de contacto previo", detalló. Además, celebró los altos niveles de audiencia que vienen logrando las transmisiones online y apostó a un impacto renovado.

Por último, Santiago Del Moro desmintió rumores y aclaró el verdadero sentido del título Generación Dorada. "Se dijo (SIC) un montón de cosas. No es un homenaje a nada", aclaró, descartando versiones que hablaban de celebraciones especiales por los 25 años del formato.