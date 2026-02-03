El intendente de Pinamar habló sobre el caso Bastian: "Se trató de una irresponsabilidad del padre"

La reciente medida judicial que prohíbe la circulación de cuatriciclos, camionetas 4x4 y UTV en la emblemática zona conocida como "La Frontera" de Pinamar generó tanta controversia que las autoridades locales tuvieron que intervenir.

El fallo, emitido por el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores, busca poner fin a actividades que puedan poner en riesgo la seguridad y el orden público, pero no todos están de acuerdo. En el centro de la controversia se encuentra el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, quien no ha dudado en expresar su rechazo y anunciar una apelación.

Intendente de Pinamar, Juan Ibarguren

Ibarguren, conocido por su defensa de las actividades recreativas en la ciudad costera, dejó clara su postura en sus redes sociales: "No estamos de acuerdo con la prohibición de la actividad. La gran mayoría disfruta de nuestras playas de manera responsable. El problema son los pocos que no cumplen y generan situaciones de riesgo".

Las declaraciones del intendente, llegan en un contexto donde las críticas hacia los accidentes y las maniobras delictivas en esta zona están en aumento, lo que ocasionó un grave accidente que involucró a Bastian Jerez, un niño de ocho años que todavía lucha por su vida.

Bastian Jerez lucha por su vida

El intendente fue enfático al señalar que no se trata de eliminar estas actividades, sino de regularlas y sancionar a quienes incumplen las normas. En una entrevista con CNM Radio, aseguró: "A los que corren picadas, hacen maniobras peligrosas o ponen en riesgo a otros, hay que sancionarlos con toda la fuerza".

El fallo judicial establece que el municipio debe "reglamentar, controlar y, en su caso, impedir actividades que puedan afectar la seguridad, la salubridad y el orden público". Sin embargo, Ibarguren considera que esta decisión afecta negativamente a Pinamar en términos culturales y económicos: " Esto es algo cultural de Pinamar y además genera muchísimo trabajo . Prohibir por culpa de unos pocos inconscientes no es justo ni inteligente", afirmó contundentemente el mandatario.

Una escena que se repite en La Fronterita

El intendente también destacó el impacto económico que estas actividades tienen en la región. Así las cosas, explicó que los eventos recreativos motorizados no solo son un atractivo turístico, sino que también sostienen numerosos empleos en comercios locales y sirven como plataforma para marcas automotrices que presentan nuevos modelos. Es por eso que alega que la prohibición amenaza con cortar esta fuente de ingresos para muchas familias pinamarenses.

La medida judicial llega tras un trágico accidente en "La Frontera", donde un UTV chocó contra una camioneta Volkswagen Amarok, dejando gravemente herido a Bastian, que fue lo que detonó la presentación judicial del ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano. Sin embargo, Ibarguren no dudó en responsabilizar al padre del menor por lo sucedido: "Se trató de una irresponsabilidad del padre. Si hubiese tenido el cinturón de seguridad puesto, no hubiese pasado".

Ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano

En respuesta al accidente y las críticas recibidas, el Municipio anunció una serie de medidas para reforzar los controles en "La Frontera". Entre ellas se incluyen el aumento de multas, el secuestro de vehículos, la inhabilitación de licencias y el cobro de gastos municipales por operativos, traslados y atención médica. Según Ibarguren, estas acciones dieron resultados positivos: "Sacar de La Olla a los tipos que corrían picadas y generaban caos" fue uno de los logros destacados por el intendente.

Juan Ibarguren sigue firme en su postura: "Siempre va a haber gente irresponsable, como en cualquier ciudad del país y del mundo. Para eso están los controles y las sanciones. Prohibir todo no es la solución". Sin embargo, el futuro de "La Frontera" queda ahora en manos de la Justicia y del resultado de la apelación presentada por el municipio.