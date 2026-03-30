Deseo, negocio y una historia repetida: Mauro Icardi avanza con el capricho de la China Suárez

Hace ya un tiempo, se viene hablando de que la China Suárez quiere meterse de lleno en el negocio del skincare. Un mundo donde, Wanda Nara ya es parte hace mucho tiempo con su línea exclusiva que alguna vez supo largar con el apoyo de Mauro Icardi. La periodista Naiara Vecchio tiró la bomba con una postal de la noche del sábado: la actriz y el futbolista, en un boliche muy top de Buenos Aires. Pero el dato jugoso no fue el lugar, sino la compañía.

Mauro Icardi de fiesta con la China Suárez y exs amigos de Wanda Nara

"Exclusivo: anoche se juntaron con el empresario del laboratorio que trabajaba en los productos de Wanda Cosmetics y la marca de Zaira Nara", escribió. Y remató: "Icardi le habló para sacarle una línea también a la China Suárez", escribió junto al posteo.

La imagen no pasó desapercibida por otro detalle: mientras podría haber estirado un poco más el tiempo con sus hijas, Icardi eligió salir a un boliche con novia y amigos. Del otro lado del ring, Wanda compartía en redes una pijamada de Francesca e Isabella con las hijas de La Joaqui y Valentina Cervantes.

La historia de Wanda Nara

Pero lo más picante llegó con ese encuentro que deja ver que algunas historias se repiten cuando se trata de Icardi: el mismo entorno que supo impulsar la línea de cosméticos de la Bad Bitch ahora estaría detrás del proyecto de la China. Entonces, la pregunta cae sola: ¿casualidad empresarial o remake emocional con fines comerciales? Lejos de mostrarse preocupada por el nuevo negocio de la China Suárez con quienes supieron ser sus empleados, Wanda se mostró desde Japón, muy romántica con Martín Migueles y en modo "CEO global". "Novedades en skincare. Trabajando desde Japón. Probando lo nuevo", escribió en sus historias de Instagram.

Wanda Nara en Japón: no tiene miedo al nuevo proyecto de la China Suárez

Si algo quedó claro, es que mientras la China estaría dando sus primeros pasos en el rubro local, Wanda "se fue mundial", como diría Rusherking, con laboratorio internacional incluido y estética de empresaria consolidada. Así, entre reuniones estratégicas, posteos con doble filo y movimientos que no parecen casuales. Wanda Nara sigue en el reflejo de Mauro Icardi y la China Suárez: sobre todo cuando la historia se repite.