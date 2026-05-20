Dormía en plazas, escapó de una red de trata y hoy lanzó su propio proyecto musical: "Sueño con ayudar a otras jóvenes vulnerables"

Durante años, Natali Elizabeth Asselbam, mejor conocida como Taky Natali, construyó un personaje explosivo, divertido y extravagante. Pelucas, maquillaje, humor, música tropical y una personalidad capaz de robarse cualquier cámara. Pero detrás de esa imagen mediática, la artista escondía una historia marcada por el abandono, la violencia y una soledad que, según ella misma reconoce, la obligó a "abandonar la infancia demasiado temprano".

Taky Natali

En una entrevista profundamente íntima con BigBang , la cantante y modelo -que hoy impulsa su nueva productora musical junto a Hugo Castro- decidió abrir heridas que durante mucho tiempo prefirió callar. Habló de su infancia rota, de los años viviendo en la calle, de una red de trata de la que logró escapar, del vínculo traumático con su familia y también de la aparición de Angelina, la hija biológica con la que hoy intenta reconstruir una relación. "Hay muchísima carga emocional, y yo creo que eso me llevó a desarrollar ese personaje que muestra la alegría", admitió sobre Taky Natali, esa figura exuberante que tantas veces apareció en televisión.

Y agregó: "La sonrisa muchas veces era una mentira". Natali contó que creció sintiéndose desplazada dentro de una familia ensamblada. "Mi mamá y mi papá hicieron su familia aparte, con sus hijos, y yo quedé ahí como huérfana", recordó. Según relató, esa sensación de no pertenecer terminó detonando conflictos que fueron escalando con los años. "Yo con mi mamá no me sentí integrada con su nueva familia, con mi papá tampoco. Sentía que las nuevas parejas por ahí me hacían un poco de lado", explicó.

La situación se volvió cada vez más difícil hasta que terminó viviendo en un hogar de niñas. "Me hicieron a un lado completamente y terminé viviendo en una escuela de niños, que eran todas niñas huérfanas y algunos chicos que sus padres no los querían. Fue ahí donde empecé a sentirme sola. Y cuando una persona se siente sola, es cuando empieza a crecer mentalmente, abandona su infancia, y yo la abandoné", aseguró.

Taky Natali

A partir de entonces, comenzó un recorrido brutal: escapadas, noches durmiendo en plazas, hambre y violencia callejera. "Empezaba a pelearme porque había peleas de territorio. Muchas veces me preguntan por qué tengo tantas cicatrices. No, yo no me cortaba. Si me cortaba no tenía nadie que me atendiera", contó. Pero incluso en medio del horror, intentaba sostener algo de normalidad. "Yo tenía la ilusión de seguir estudiando, no quería dejar la escuela", recordó sobre aquellos años en los que iba a clases, aunque aclaró que lo hacía "todos los días con la misma ropa".

Uno de los momentos más estremecedores de la entrevista llegó cuando habló de la red de trata de la que logró escapar siendo adolescente. "Una persona me invitó a almorzar, me subió engañada a una camioneta y me llevó a una ruta", relató. Según contó, terminó encerrada junto a otras chicas en una vivienda donde escuchó conversaciones sobre cruzarlas "al otro lado de la frontera". Taky explicó que logró convencer al joven que las vigilaba para que le abriera la puerta y escapó en plena madrugada. "Agarré unas monedas que encontré y me escapé", recordó.

Taky Natali

Consultada sobre si cree que todavía falta conciencia sobre estas situaciones en Argentina, fue contundente: "Sí, porque hay muchos casos. Hay muy pocas noticias sobre eso. Por alguna razón, no se comenta". Y agregó una frase durísima: "Las autoridades a las que yo en algún momento recurrí, no me dieron ni la más mínima atención, o sea, mi sensación fue que ellos lo sabían. Sentir un momento que un policía no te podía salvar porque estaba involucrado, era terrible".

En otro tramo de la charla, Natali habló del acuerdo que hizo siendo adolescente con una pareja que no podía tener hijos. Según explicó, accedió a quedar embarazada a cambio de un hogar y la posibilidad de terminar sus estudios. Así nació Angelina, la hija biológica con la que hoy intenta reconstruir un vínculo. "Poder aportarle a ella lo que yo no tuve también me ayuda a sanar", dijo emocionada.

Hoy, la joven volvió a aparecer en su vida y ambas intentan sanar juntas. "Ella se convirtió en un apoyo para mí, porque nunca pensé que íbamos a estar juntas", contó. La cantante reveló que la relación no fue sencilla al comienzo. "Ella vino como con una actitud de imponerse. Pero yo notaba que sentía la misma inseguridad que yo tenía", explicó. Y aseguró que el vínculo con su hija también la ayudó a reparar parte de su propia historia: "Le enseño que las mujeres tienen que crecer por sí mismas".

Taky también habló de su larga relación con Ricky Maravilla, con quien estuvo durante 15 años y alcanzó gran exposición mediática. "Yo lo vi como un padre. Confundí mis sentimientos", confesó. Según relató, el cantante apareció en un momento límite de su vida, atravesado por intentos de suicidio y adicciones. "Yo quería terminar con mi vida", recordó.

Según explicó, la relación empezó como un refugio emocional, pero con el tiempo aparecieron conflictos personales y profesionales que terminaron profundizando heridas que ella arrastraba desde la infancia. "Yo ya venía muy golpeada emocionalmente y cuando empecé a sentir traiciones fue terrible para mí", aseguró. Aunque reconoció que Ricky fue una figura de contención, también admitió que la relación estuvo marcada por heridas emocionales profundas. "Él siempre me mostró como un trofeo", aseguró.

Y agregó: "Cada vez que yo quería irme él me decía cosas que me hacían sentir mal para retenerme a su lado. Yo lo vi como un padre, confundí mis sentimientos, me aferré a él. En un momento era la persona que que si yo tenía fiebre, él corría a la farmacia. Cuando empezamos a hacer las cosas a nivel profesional, empezaron a ponernos a los dos en el mismo escenario. Noté que ahí empezó un conflicto entre nosotros, profesional, después pasó a lo personal".

Taky Natali

Según explicó, el artista comenzó a sentir más "inseguridad" a su lado. "Entonces empezó como a ver a otras personas, con las representantes él tenía historia, seguía viendo a las ex bailarinas con las que tenía historia. Trataba de sobrellevar un peso que era muy pesado para mí, muchas traiciones en el pasado, gente que no cuidó de mí, gente que quiso directamente abusar, incluso mi propio padre, Y yo me aferré de tal manera emocional a esta persona, creyendo que era un ideal y de pronto que empiecen estas cuestiones así a escondidas, la verdad que fue un golpe terrible para mí", relató.

A lo largo de la entrevista, Taky reflexionó sobre cómo construyó esa personalidad extrovertida que hoy la caracteriza públicamente. "La sonrisa también era una mentira", lanzó con crudeza. Y explicó que el humor, la exageración y la alegría extrema aparecieron como mecanismos de defensa frente al dolor. "Yo pasaba de momentos muy tristes a una alegría demasiado extrema. Ahí empecé a notar que mi mente estaba tratando de sanar de alguna manera". La música fue otra de sus grandes herramientas de supervivencia emocional. Desde muy chica escribía canciones y varias terminaron siendo grabadas por artistas tropicales.

Hugo Castro y Taky Natali

Incluso, remarcó: "Desde los siete años escribía canciones". Entre los temas que aseguró haber compuesto mencionó canciones interpretadas por artistas de cumbia y grupos tropicales como Grupo Guinda, Grupo Felicidades Norte y Adrián y Los Dados Negros. Pero el ingreso al mundo artístico tampoco fue sencillo. Taky recordó que el cambio brusco entre la vida en la calle y los escenarios le provocó fuertes ataques de ansiedad. "De vivir en la calle a recorrer escenarios hubo cuestión de días", expresó.

Y añadió: "Sentía que algo malo me iba a pasar porque no podía creer que de golpe me estuviera yendo bien". A lo largo de su carrera pasó por la televisión, el teatro, el humor y la música tropical. Sin embargo, asegura que hoy encontró un nuevo sentido detrás de escena. "Me siento muy bien trabajando para otros artistas y ayudándolos a llegar a un nivel internacional", afirmó.

Lejos de quedarse únicamente en el personaje que construyó frente a cámara, Taky mostró una faceta íntima y sensible, atravesada por heridas profundas que, según reconoce, todavía sigue aprendiendo a sanar. Actualmente, la cantante y actriz impulsa junto a Hugo Castro una nueva etapa profesional con el lanzamiento de "Taki Music Group", una productora que busca potenciar artistas argentinos y proyectarlos internacionalmente.

En ese sentido, explicó: "Tenemos algunas alianzas estratégicas con Texas y Los Ángeles. Queremos hacer eventos masivos para la Argentina y sobresaltar a los artistas argentinos". Según detalló, el proyecto apunta a músicos emergentes, actores y performers que muchas veces no encuentran estructuras sólidas para desarrollar sus carreras. "Nosotros queremos destacar el profesionalismo del artista argentino. Acá el artista se forma de otra manera, se compromete mucho con lo que hace", sostuvo.

Taky Natali

Además de la productora musical, Taky confesó que sueña con crear una fundación destinada a ayudar a chicas jóvenes en situación de vulnerabilidad. "Cuando una mujer tiene 19 años es una etapa muy complicada y mucha gente no lo ve", reflexionó. En ese contexto, reconoce que las heridas todavía existen. "Subo a un escenario y me siento insegura. A veces me pasó de decir 'no quiero subir'", confesó.

Pese a todo lo vivido, la artista asegura que sigue apostando a construir algo distinto desde su experiencia personal: "La felicidad es una palabra que todavía no comprendo. A veces sentía que alcanzar ciertas metas iba a ser mi felicidad, y cuando las alcanzaba me daba cuenta que había muchas cosas que podían destruirla también". Y cerró con una definición tan dura como honesta: "No sé exactamente cuál es la felicidad que buscamos al final del camino".