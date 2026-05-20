Moria Casán le reclamó algo inesperado a Georgina Barbarossa en medio de la reconciliación

A dos días de la ceremonia, los Martín Fierro 2026 siguen dando qué hablar por las polémicas y los momentos que marcaron la gran noche de la televisión. Una de las protagonistas fue Georgina Barbarossa quien, pese a no ganar en la terna de Mejor Conductora, terminó llevándose un momento muy especial: su reconciliación con Moria Casán.

La amistad entre ambas figuras se había quebrado años atrás, luego de unas declaraciones de Moria tras la muerte de Miguel "El Vasco" Lecuna, el marido de Georgina. En aquel momento, Casán había vinculado al Vasco con las adicciones, algo que provocó un profundo distanciamiento entre ellas.

El abrazo entre Georgina Barbarossa y Moria Casán

Si bien con el tiempo La One pidió disculpas, Barbarossa nunca logró superar por completo aquellas palabras. Por eso, el abrazo que protagonizaron en los Martín Fierro sorprendió al mundo del espectáculo y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Después de años de peleas y cruces mediáticos, las dos divas terminaron abrazadas en pleno Hotel Hilton. Pero la reconciliación no quedó solo en ese gesto: el vínculo volvió a dar un nuevo paso cuando Georgina comenzó a seguir a Moria en Instagram y compartió un emotivo posteo recordando su amistad.

Georgina Barbarossa comenzó a seguir en Instagram a Moria Casán

Fiel a su estilo, Moria reaccionó en vivo al inesperado follow durante su programa La Mañana con Moria, cuando Nazarena Di Serio le preguntó por el gesto de la conductora de A la Barbarossa. " Ella me empezó a seguir. Gracias, Georgi ", expresó Casán apenas salió el tema al aire, manteniendo el clima conciliador que habían mostrado en los Martín Fierro. Entre risas, Nazarena le consultó: "¿Vos le devolviste el seguimiento? ¿Lo podemos hacer en vivo?". Sin problemas, La One tomó su celular y aceptó hacerlo frente a cámara.

El posteo de Georgina Barbarossa tras la reconciliación con Moria Casán

"Esto fue anoche y anoche no usé nada. Ella subió un posteo de cuando hicimos Locas por ellos en el '91", explicó Moria sobre por qué todavía no le había devuelto el follow. Pero la reconciliación fue mucho más allá de un simple "seguir". Georgina también compartió una publicación junto a Moria, recordando viejas épocas y dejando en claro que la relación entre ambas atraviesa un nuevo capítulo.

Al aire, Casán leyó el mensaje que Barbarossa publicó tras el reencuentro: "Esto me lo mandó anoche la Barbarossa: 'Hoy y ayer, 2026 y 1997. Martín Fierro y Locas x ellos, donde nos hicimos amigas. La vida es un carnaval @moria_laone'". Sin perder su humor característico, Moria Casán también reaccionó a la foto retro que eligió Georgina Barbarossa para el posteo: "¡Qué mal estoy en esa foto! Por favor, sacá esto. Soy una monstrua. Poneme un filtro. No tengo la cara así", soltó entre carcajadas.