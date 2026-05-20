Marcelo Tinelli se llevó una ingrata sorpresa cuando buscó a Milett en redes después de separarse

Marcelo Tinelli se prepara para volver a sus raíces en el periodismo deportivo con una cobertura histórica del Mundial 2026. Sin embargo, mientras busca enfocarse en este nuevo proyecto, algunos aspectos de su vida privada continúan opacando lo laboral.

En este contexto, el conductor habló por primera vez sobre su separación de Milett Figueroa y también sobre la nueva relación que comenzó pocas semanas después de la ruptura. Y la pregunta inevitable es: ¿dan las fechas?

Tinelli habló de su separación con Milett Figueroa

En una charla con Karina Iavícoli para LAM, el periodista contó cómo terminó la historia con la modelo oriunda de Perú: "No funcionó como cualquier pareja. Es una gran mujer, yo tengo la mejor con ella, no hablé más. Ella, por ahí, se quedó más molesta de lo que yo me puedo haber quedado y es entendible. No pasa nada. Me enteré el otro día que estaba bloqueado de todos lados ", confesó.

Tinelli explicó además cómo descubrió que había sido bloqueado: "La fui a buscar para mirar en Instagram y no está en ningún lado, pero no importa. Estoy lejos de hacer una crítica porque entiendo. La molestia puede estar en la otra persona, pero yo tengo una muy buena relación con la familia, con el hermano, con la mamá. Son buena gente".

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💬 "Milett me bloqueó de todos lados"

💬 "Fue una pareja que no funcionó. De mi parte está todo bien"

💬 "Conocí a Rossana por una amiga de Pampita"



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El mediático se mostró frío y cauteloso al hablar del tema, aunque intentó bajar el tono del conflicto: "Creo que las peleas son de a dos, entonces uno puede estar molesto, el otro no. En algún momento después se le pasa, la vida es así".

Iavícoli no dudó en cambiar de tema y preguntarle por su presente sentimental. Tinelli no esquivó la consulta: "Es una relación muy incipiente, la estoy conociendo. Llegó por una amiga de una amiga de Pampita, a la que yo le alquilo la casa en un country, y un día me dijo si estaba solo, que quería presentarme a alguien", reveló sobre Rossana Almeyda, la mujer con la que estaría comenzando una nueva etapa.

Tinelli dio vuelta la pagina y ya comenzó una nueva historia de amor

Días antes de la entrevista, en Sálvese quien pueda, Majo Martino sorprendió al revelar cuál habría sido la verdadera razón de la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: "Milett le agarró el teléfono a Marcelo y se lo revisó", relató la panelista. Frente a esto, Yanina Latorre reaccionó: "Eso no se hace igual", expresó, justificando al conductor.