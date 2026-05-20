Vuelve "Barrio Viajantes" con única función: un viaje a la infancia que todos llevamos dentro

Vuelve a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Pedro Noli, actor y periodista tucumano que, invita a abrir una cajita llena de recuerdos con su obra de teatro Barrio Viajantes, una infancia en los 90.

Este biodrama, que ya ha recorrido escenarios del norte argentino y enamorado a públicos de Salta, Jujuy y Tucumán, aterriza nuevamente en el espacio teatral La Gloria (Yatay 890) para una única función el viernes 29 de mayo de 2026 a las 21 horas.

"Barrio Viajantes, una infancia en los 90"

La obra, escrita y protagonizada por el propio Noli, es un homenaje a la infancia compartida en su querido barrio Viajantes, un lugar donde los días transcurrían entre partidos de fútbol en la esquina, mesas comunitarias en la calle y frascos llenos de bichitos de luz. Es un relato que habla de un tiempo más sencillo, donde el calor humano y la magia de lo cotidiano tejían los lazos más fuertes.

Pedro cuenta: "Para poder contarte esta historia, que es la historia de muchos barrios, de niños y niñas del país, he buscando en mi familia y en familia del barrio donde me crié, el barrio Viajantes, objetos muy queridos, como fotos de la vieja caja que aún conservan nuestras mamás, he vuelto a ver esos dibujitos animados que alegraban la tarde, he vuelto a escuchar aquellas canciones que jamás olvidaremos (incluídos los lentos)".

"Barrio Viajantes, una infancia en los 90"

Barrio Viajantes revive los colores y sonidos de una infancia en el Tucumán de los años 90, al mismo tiempo que invita a reflexionar sobre el presente de este mundo cada vez más individualista, donde las veredas se han vacían lentamente y donde las reposeras en las veredas son casi inexistentes.

El equipo técnico que da vida a este mágico viaje está compuesto por grandes talentos. La dirección corre a cargo de María José Medina, mientras que Leopoldo Silva ilumina cada escena con precisión y sensibilidad. Carlos Frías acompaña como asistente de dirección y la genial Victoria Daona aporta su colaboración en los textos.

La obra forma parte del evento El Teatro Argentino celebra su público, una iniciativa que busca acercar historias profundamente humanas a escenarios diversos. Las entradas para esta única función pueden adquirirse haciendo click aquí.

Barrio Viajantes es un espejo donde todos y cada uno puede reconocerse. Fotos, camisetas de fútbol de antes y hasta una proyección cinematográfica en vivo dibuja un pasado que nunca jamás podrá borrar la gentifricación de los barrios. Vuelve el olor a cañaveral, el eco de un grito de una madre que llama a cenar, y la luz titilante de esos bichitos atrapados en un frasco "para que respiren", como dice Pedro Noli.