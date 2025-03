Drama, vestidos y tensión: los "15" de Allegra Cubero originó una nueva batalla entre Nicole y Mica Viciconte

La cuenta regresiva para el cumpleaños de 15 de Allegra Cubero ya comenzó, y con ella, una nueva temporada del culebrón entre Nicole Neumann y Mica Viciconte. La hija del medio de Fabián Cubero y la modelo cumplirá 15 años en enero de 2026 y, según reveló su mamá, sueña con una fiesta donde ambas familias estén unidas. Pero, como era de esperarse, la idea no fue recibida con el mismo entusiasmo por todos los involucrados. "Lo que mis hijas pidan, lo van a tener. Allegra quería hacer la fiesta con las dos familias juntas, y yo le dije que de mi lado, iba a ser lo que ella quisiera, porque es su día y yo solo quiero que sea feliz", aseguró Neumann.

En diálogo con Puro Show, la modelo dejó en claro que, al menos de su parte, no habría inconvenientes en compartir el evento con su ex y su actual pareja. Pero aquí es donde entra en escena Mica Viciconte, quien dejó entrever que, más allá del deseo de Allegra, su asistencia podría no estar garantizada. "Hoy los jóvenes se manejan mucho organizando por separado. Quizás la fiesta la hacen con uno y el viaje con el otro", lanzó la ex Combate, sugiriendo que podría haber una división de celebraciones.

Sin embargo, la frase que generó revuelo y encendió las alarmas fue otra. "Yo no voy a ningún lugar donde no me sienta cómoda o sea yo quien genera incomodidad. Hay cosas que se pueden y otras que no. No hay que forzar", afirmó Mica, en lo que muchos interpretaron como una indirecta (bastante directa) hacia Neumann. Mientras tanto, Nicole sigue enfocada en los preparativos, asegurando que ella misma se encargará del diseño del vestido de Allegra junto al diseñador Laurencio Adot.

También reveló que se encargará de gestionar el clásico viaje de 15 a un destino soñado. "Soy la mamá y son los 15 de mi hija, así que ahí estaré", reafirmó. Las redes sociales, como siempre, no tardaron en dividirse entre quienes apoyan a Viciconte por querer evitar situaciones incómodas y quienes consideran que debería priorizar el deseo de Allegra por encima de los conflictos adultos. Lo cierto es que, más allá de los lujos, los vestidos y los festejos, el drama parece estar asegurado.

Nicole Neumann junto a sus tres hijas.

¿Habrá una foto de la familia ensamblada celebrando en armonía, o seremos testigos de otro capítulo del enfrentamiento que parece no tener fin? La respuesta, como siempre, la tiene el tiempo... y, por supuesto, Allegra Cubero.