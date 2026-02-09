La Joaqui devastada tras la cancelación de su show: el mensaje que preocupó a sus fans

La Joaqui imaginaba un fin de semana a pura música, con distintas presentaciones en festivales. Sin embargo, su show del domingo en la Fiesta Nacional de la Confluencia terminó frustrado: el evento fue cancelado a último momento y dejó un sabor amargo tanto en el público como en los artistas. Ante la situación, la cantante se vio obligada a hacer un descargo en redes sociales.

Las fuertes ráfagas de viento que azotaron la ciudad de Neuquén obligaron a suspender de manera definitiva el cierre del festival, una decisión tomada por razones de seguridad cuando miles de personas ya se encontraban en el predio esperando los shows más convocantes de la jornada.

La Joaqui no pude hacer su presentación en la Fiesta Nacional de la Confluencia

La cancelación se produjo pasadas las 21:30, cuando el viento cambió de intensidad y dirección, lo que complicó seriamente el armado técnico del escenario. Antes de la suspensión definitiva, Tizishi había tenido que interrumpir su presentación de forma abrupta y, aunque hubo un breve momento de expectativa, las condiciones climáticas terminaron por descartar cualquier posibilidad de continuidad. Además de La Joaqui, tampoco pudieron presentarse Dillom ni Trueno, quienes completaban la grilla más esperada del día.

Pocos minutos después de que se confirmara la suspensión, La Joaqui se expresó como pudo a través de un comunicado en sus historias de Instagram: "Estoy muy triste, Neuquén, realmente lo siento. Tengo muchas ganas de llorar. Estaba muy ilusionada de cantar para ustedes y sé que muchos estaban desde temprano esperando bajo el sol", escribió la cantante.

La Joaqui se expresó tras la cancelación de la Fiesta Nacional de la Confluencia

En su descargo, la artista dejó en claro que la decisión fue inevitable y necesaria: "El temporal y los vientos son muy peligrosos y la prioridad es cuidar su seguridad ", explicó, llevando tranquilidad a sus seguidores y remarcando que, pese a la frustración, lo más importante era evitar cualquier tipo de accidente. También agradeció el aguante del público: "Gracias por esperar hasta último momento y disculpas de nuevo. Los quiero mucho", cerró.

No es la primera vez que La Joaqui se muestra sensible ante sus seguidores. Si bien muchas de sus canciones retratan a una mujer dura y "maleante", a través de programas de streaming la artista dejó ver un costado mucho más sentimental, sobre todo cuando se trata de sus fans, sus hijas o su relación con Luck Ra.

¿Casorio en puerta?

Sobre esto último, la "Butakera" confesó que tiene deseos de casarse con el cantante cordobés, aunque dejó en claro que no es algo que vaya a suceder en el corto plazo. En su participación en Patria y Familia, explicó que quiere vivir ese proceso con tranquilidad y sin apurarse. "Cuando iba a hacer un Movistar (Arena) corrí por miedo a que me funen y por aprender a hacerlo. Llegó el Movistar y pasó con tantos nervios, ansiedad y miedos que simplemente pasó y no me acuerdo ni un momento", relató, a modo de ejemplo.

"Sentía que en mi vínculo con él es el único lugar donde aprendo a ir más despacito. Entonces ahora tengo la posibilidad de hacer algo despacio. Mi primer beso fue a las corridas, nada fue pensado ni sentido, solo corrí. Las cosas que me quedan por vivir las quiero vivir despacio, y él es una persona que me propone poder vivirlo así", agregó.