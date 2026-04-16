El gesto de Jimena Barón hizo llorar a todos y cambió la vida de un joven: "¿Me dejás?"

Jimena Barón protagonizó uno de los momentos más emotivos de Es mi Sueño, el programa que conduce Guido Kaczka. Todo ocurrió luego de escuchar la historia de Jeremías Vespasiano, un joven de 17 años que combina el estudio con el trabajo en el campo junto a su familia.

El participante, oriundo de Chapadmalal, llegó al ciclo para mostrar su talento musical y emocionó al interpretar Chacarera del Triste, de Los Chalchaleros. Sin embargo, más allá de su performance, lo que impactó en el estudio fue su historia personal.

Jeremías Vespasiano llegó al programa de Guido Kaczka y emocionó con su talento e historia de vida

Durante la charla, Jeremías contó que había decidido no ir a su viaje de egresados por una cuestión económica: "Yo prefería, aunque me parece algo importante porque estás terminando una etapa de la vida, dejar el dinero en casa y no gastarlo en un viaje ", explicó, dejando en claro la prioridad que le daba a su familia.

Sus palabras tocaron una fibra íntima en Jimena, quien no dudó en hacer una propuesta que para muchos resulta imposible. Pero no fue al azar: recordó su propia historia. "Jere, voy a contarte algo cortito. Yo no terminé el colegio, me falta quinto año y por eso no me iba a ir de viaje de egresados", comenzó.

Jimena Barón se emocionó al escuchar la historia de Jeremías Vespasiano

"Un día me llamó mi director y me dijo: 'Vos trabajás mucho desde hace tiempo, no te pierdas el recuerdo del viaje de egresados porque es uno de los más importantes de la vida'", relató.

Conmovida por la situación, quiso ocupar el lugar que su director supo tener años atrás: " Yo te quiero pagar el viaje de egresados , ¿puedo? ¿sí? ¿me dejás? Quiero que vayas. Seguí laburando y todo, pero andá a disfrutar", le dijo, generando un fuerte aplauso entre los presentes.

El enorme gesto de Jimena Barón en #EsMiSueño: "Yo te quiero pagar el viaje de egresados". 🥹🫂#lovieneltrece pic.twitter.com/U6ZNtODx6Z — eltrece (@eltreceoficial) April 16, 2026

El momento alcanzó su punto más emotivo cuando Jimena subió al escenario para abrazar a Jeremías. Ambos se quebraron en llanto, en una escena que rápidamente se volvió viral y dejó en evidencia el costado más sensible de la artista.

El llanto de los protagonistas y de los padres del participante traspasó la pantalla. Una vez más, Jimena Barón repreguntó: "¿Me dejás?", y, entre lágrimas, el adolescente le dio el sí.