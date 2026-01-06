El gesto de Romina Gaetani que conmovió a todos tras la pesadilla con su ex: "No se daña a quien se quiere"

Romina Gaetani volvió a los escenarios con un mensaje claro y poderoso. Una semana después de denunciar a su ex pareja, Luis Cavanagh, por violencia de género, se presentó en el Centro Cultural Konex junto al grupo de percusión La Bomba de Tiempo, interpretando la emblemática canción "Malo" de la artista española Bebe. Este tema, que aborda crudamente el dolor y la resistencia frente a la violencia machista, se convirtió en un símbolo de su lucha y resiliencia.

La denuncia contra Cavanagh se realizó luego de que Gaetani fuera internada en un sanatorio en Pilar el 30 de diciembre, tras sufrir golpes visibles en brazos y cadera, además de una crisis nerviosa.

Romina Gaetani

Según trascendió, los hechos ocurrieron en el country Tortugas, donde vive el empresario, mientras Romina intentaba retirar algunas pertenencias. El documento judicial describe episodios de agresión física y verbal motivados por celos y el control sobre su celular.

Aunque la actriz optó por mantener silencio sobre los detalles legales debido al proceso judicial en curso, su elección de cantar Malo en el escenario fue un acto cargado de significado.

Romina Gaetani canto "Malo" de Bebe hoy en su presentacion en "La bomba del tiempo"

El tema habla sobre la violencia de género y el maltrato en relaciones abusivas. pic.twitter.com/QupRZwTlF5 — Nahuel Saa (@LaCritiok) January 6, 2026

Es que la letra de la canción incluye frases como "No se daña a quien se quiere" y "Del morado de mis mejillas saldrá el valor para cobrarme las heridas", que resuenan profundamente en el contexto de su experiencia personal.

Antes de su presentación, Gaetani expresó brevemente su sentir: "Subirse al escenario siempre es sanador, por eso no suspendí la fecha". Además, destacó el apoyo invaluable que ha recibido de su familia y amigas durante este difícil momento.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh

Sin embargo no ocultó su dolor en una charla con Ángel de Brito: "La realidad es que, por más que yo le ponga actitud y suba algo a las redes, promocionando que hoy canto, algo que ya tenía arreglado desde hace tiempo, sinceramente todavía estoy rota (...) Estoy muy rota, muy en carne viva".

La causa judicial avanza con la actriz como querellante, lo que le permite participar activamente en el proceso. En las próximas horas se llevará a cabo una audiencia clave en el Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público, donde estará acompañada por su abogado. En medio del proceso judicial se conocieron detalles como que no pidió la perimetral para su ex pareja.