Sol Pérez recordó su pelea con Javier Milei y le dio un consejo: "Si el Estado no interviene..."

Pocas historias logran trascender como la de Sol Pérez y Javier Milei. La modelo y conductora, conocida por su carisma y humildad, recordó recientemente en el stream de Olga uno de los momentos más tensos de su carrera mediática: su enfrentamiento con el ahora presidente de la nación, Javier Milei. Lo que comenzó como una acalorada discusión en un programa de televisión en 2019, se convirtió en un episodio inolvidable que muchos aún recuerdan como un violento choque de ideas y personalidades.

En su conversación reciente, Pérez no dudó en expresar sus pensamientos sobre aquel debate que la llevó a confrontar al líder libertario: "Él en sí estaba en contra de pagar impuestos y yo no estoy a favor de los impuestos, no es que me encanta pagar impuestos, que digo, 'ah, vamos a pagar impuestos, que me encanta'. Yo lo que digo es que para mí en una economía donde claramente yo siento que el Estado tiene que estar presente, porque es mi pensamiento. Después, claramente cada uno puede pensar como quiere. Yo no estoy en contra de ningún pensamiento, soy cero de discutir por eso. Sí creo que el Estado tiene que estar presente más en un país como el nuestro, que si el Estado no interviene, las relaciones y las diferencias económicas son muy grandes, son muy grandes ", expresó Pérez con determinación.

Sol Pérez y su cruce con Milei antes de que sea presidente.



"Su pensamiento era el mismo que el de hoy, yo en mi pensamiento tengo un estado más presente" pic.twitter.com/jd4Vs6CXTF — OLGA (@olgaenvivo) February 20, 2026

La conductora también compartió cómo su experiencia personal influyó en su perspectiva: "Yo vengo de un lugar muy humilde, una familia que le costó, que la luchó, mi papá es re contra laburador, tiene su local de siempre en la calle, entonces veo la realidad. Sé de dónde viene la gente y sé lo que cuesta ganarse la plata y lo que cuesta pagar un colegio, si es que lo podés pagar, comer, si es que podés comer todos los días".

El enfrentamiento entre Sol y Milei tuvo lugar en el programa Las Rubias de Marcela Tinayre en 2019. Fue un encuentro explosivo que dejó a todos los presentes pasmados y se convirtió en uno de los momentos más comentados del año. Milei, fiel a sus convicciones libertarias, planteaba con vehemencia sus ideas sobre el rol del Estado y las políticas económicas del país: "El gobierno de Alberto Fernández es un desastre y socialista", afirmó Milei con su habitual tono virulento. Ante esta declaración, Pérez no dudó en responder: "Para él todos los gobiernos van a ser un desastre porque hay Estado. Cuando no haya Estado vamos a estar muy bien".

La tensión fue creciendo cuando Milei cuestionó las opiniones de Pérez: "Mis opiniones son mías, las puedo dar yo mismo, no necesito que seas mi intérprete. Ni sabés de las cosas que hablo", dijo el economista. Pero ella no se quedó callada: "Tenés esa forma de discutir con otras personas de denigrarlas y degradarlas. Si sos tan inteligente, podés escuchar al otro".

El cruce entre ambos llegó a tal punto que incluso Tinayre intentó calmar las aguas: "Escuchala porque es una mujer", le pidió al economista que todavía no había asumido como Jefe de Estado. Sin embargo, lejos de bajar la intensidad, Milei continuó: "Pero das una opinión de lo que digo o de lo que pienso. Para eso lo digo yo mismo. Ella es la que insulta por redes sociales. No sea cosa que un fiscal agarre tus tuits insultantes ", amenazó.

Sol Pérez respondió con firmeza: "Mostrame. ¿Dónde? (Milei dijo) que me tengo que teñir, que soy un culo. Eso pone en las redes sociales". La discusión tomó otro giro cuando la modelo mostró algunos tweets retuiteados por Milei en su perfil. Aunque él negó haber escrito dichos mensajes, Pérez sostuvo: "Ese gesto era avalar lo que se decía de ella". La tensión era palpable.

Sol Pérez vs. Milei

Hoy, con Javier Milei como presidente de Argentina, Pérez reflexiona sobre aquel enfrentamiento y el impacto de sus ideas en la sociedad: "Su pensamiento es el mismo que el que tiene hoy, que es un estado de libertad total o donde el Estado tal vez no interviene tanto. Me imagino igual que estando en el poder y siendo presidente cambia un poco esa idea porque tenés que hacer un paso a su idea final".

Lejos de guardar rencor por aquel momento tan mediático, Sol Pérez destacó la importancia de respetar las decisiones democráticas: "Me parece perfecto que la gente lo haya apoyado, que la gente lo haya votado y bueno, la democracia es eso. Bueno, tal vez no va tanto con mis ideales o con lo que yo pienso, pero está perfecto que la gente lo haya votado y bueno, es lo que sucede. Está perfecto".