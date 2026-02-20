La tendencia de los alter egos en alfombras rojas: quiénes lo hicieron antes que María Becerra

Sin dudas, María Becerra está en su prime y una vez más dio que hablar al presentarse en una alfombra roja. La cantante llegó a para la entrega de los premios Lo Nuestro 2026 y estuvo muy bien acompañada.

En un guiño a su último álbum Quimera, la joven asistió acompañada por sus cuatro alter egos: "Hola, estamos yendo a la alfombra de los premios Lo Nuestro con todas las chicas. Estoy feliz, ansiosa y chocha porque va a ser una alfombra única", comenzó diciendo en un video mientras caminaba por la ciudad. A su espalda podían verse cuatro jóvenes personificando a los personajes que Becerra interpretó en su disco: Shanina, Jojo, Maite y Gladys.

María Becerra llegó a la alfombra roja de los premios Lo Nuestro 2026 acompañada de sus cuatro alter egos

Ya en el evento, María causó impacto al lucir un vestido plateado compuesto por un corset de textura satinada, con estructura rígida y escote pronunciado. La parte trasera presentaba un diseño de cintas entrecruzadas ajustadas que resaltaban la silueta. La falda larga, confeccionada en tela satinada del mismo tono, caía de forma recta y sin pliegues visibles. Su pelo lacio, oscuro y brillante estaba peinado con raya lateral y recogido detrás de la oreja, lo que dejaba al descubierto varios tatuajes en el cuello, la clavícula y el brazo izquierdo.

La argentina arribó a la premiación tras ser nominada en la categoría Mejor combinación femenina por su canción "Pa' qué volviste?" junto a Elena Rose. En la misma terna compiten Ha*Ash y Thalía; Emilia, Tini y Nicki Nicole; Yuridia y Majo Aguilar; Tokischa y Nathy Peluso; Kenia Os y Anitta; Goyo y Greeicy; Karol G y Mariah Angeliq; Alicia Villarreal y Lila Downs; y Yuri y Ángela Aguilar.

Sin dudas, su idea de presentarse con los alter egos fue celebrada en redes sociales, donde la felicitaron por su propuesta "innovadora". Sin embargo, otros usuarios señalaron que distintas artistas ya habían apelado a recursos similares.

Ivy Queen y Katy Perry, años atrás, ya tuvieron la misma idea que María Becerra

En 2015, Katy Perry se presentó en un evento acompañada por niñas vestidas como algunos de sus personajes más icónicos. Algo parecido hizo Ivy Queen en la alfombra roja de los Premios Tu Música Urbano, cuando llegó al Coliseo de Puerto Rico junto a drag queens que recrearon algunos de los looks más emblemáticos de su carrera.

Además, María Becerra se convirtió en una de las figuras centrales de la noche durante la ceremonia. La cantante debutó en el escenario principal del evento con una interpretación enérgica de "Hace calor", tema grabado en colaboración con El Alfa y Xross. Su show encendió el ambiente y obtuvo el reconocimiento inmediato del público y de la crítica especializada.