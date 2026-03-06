Ian Lucas se cansó del ninguneo de Evangelina Anderson y expuso un secreto que ella no quería contar

Entre las hornallas y las pruebas culinarias de MasterChef, Ian Lucas y Evangelina Anderson se calentaron... y no precisamente por la temperatura del horno. Durante meses la relación fue puro rumor: ambos la negaron públicamente en reiteradas ocasiones. Hasta hoy, cuando el misterio se terminó con una foto a los besos.

Todo había comenzado cuando en un boliche se los vio muy acaramelados. Sin embargo, la modelo siempre lo negó e hizo hincapié en la diferencia de edad entre ambos. Esa situación, al parecer, terminó cansando al influencer, que en las últimas horas publicó un extenso comunicado a través de sus redes sociales.

Evangelina Anderson y Ian Lucas pegaron buena onda en Masterchef

La chispa final se encendió cuando, al aire de Cortá por Lozano, Juariu contó que su ex compañero de MasterChef ya no la seguía en Instagram. Sorprendida, la modelo reaccionó: "Me parece infantil que me deje de seguir. Yo nunca lo voy a dejar de seguir".

Esa frase habría sacado de quicio a Ian, que decidió hablar. "Primero que nada quiero decir que todo esto me da bastante vergüenza y tristeza, porque nunca imaginé verme expuesto públicamente en algo tan personal", escribió. Enseguida abordó la gigantesca brecha de edad con Evangelina: " Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo . Soy una persona sensible, sí".

El descargo de Ian Lucas ante el ninguneo de Evangelina Anderson

Y fue aún más contundente para quienes lo subestiman: "Pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show". Después llegó el palazo directo para la rubia: " Soy bueno, pero no boludo ".

El influencer también explicó por qué había optado por no contar antes su versión. "Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona", confesó dejando entrever una actitud que lo habría lastimado.

Evangelina Anderson y Ian Lucas a los besos en los estudios de Masterchef

Finalmente, Ian señaló directamente a Anderson y confirmó que entre ellos hubo algo más que buena onda: "En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad".

Y, en la misma línea agregó: "Sinceramente, lastima ver cómo esa persona lo desmerece y lo desmiente reiteradamente cada vez que tiene oportunidad, sin importar cómo me pueda sentir yo con esa mentira. S obre todo cuando la historia siempre fue otra ".

La foto que confirma que entre Ian Lucas y Evangelina Anderson pasó algo más que una amistad

A las declaraciones de Lucas se sumó una prueba clave para deschavar las supuestas mentiras de Anderson. En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre mostró una imagen de los participantes de MasterChef a los besos.

La foto no es improvisada, como aquella del boliche. En esta imagen ambos posan frente a la cámara, abrazados y dándose un beso. Así, la versión de Evangelina Anderson empezó a desmoronarse: al joven al que había comparado con su hijo de 26 años, al final se lo terminó comiendo en dos panes.