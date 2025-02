El insólito desliz de Luis Majul que hizo estallar las redes: "¡Me gustan los varones!"

Luis Majul protagonizó un momento televisivo que pasó de una simple conversación a un festín viral en cuestión de segundos. Durante el pase con Esteban Trebucq por la pantalla de LN+, el periodista se vio envuelto en un inesperado ida y vuelta que desató una catarata de memes, burlas y comentarios en redes sociales. Todo comenzó cuando Trebucq, que venía de mostrar al aire su entrevista con el presidente Javier Milei, sin preámbulos ni advertencias, le lanzó la pregunta: "Luis, ¿a vos te gustan los hombres o las mujeres?". Sin titubear, Majul respondió con una seguridad abrumadora: "Me gustan los varones".

La reacción de Trebucq no se hizo esperar. "¿Los varones? ¿Te gustan los varones?", repreguntó con sorpresa. Y aquí fue donde el periodista intentó recomponer la jugada, pero terminó embarrándose aún más: "Me gustan, me gustan... No, pero...". El desconcierto en el estudio era evidente. El ex Crónica TV y A24, sin soltar el tema, ni lanzarle una soga a su compañero, agregó: "A mí me gustan las mujeres, ¿está mal?". A lo que Majul, ya atrapado en su propia trampa, replicó: "No, te iba a decir... Me gustan, me gustan las mujeres, pero si quieren levantar este meme y me levantan a mí, no me molesta para nada".

Como si la confusión no fuera suficiente, el periodista remató con una frase que solo sumó leña al fuego: "Depende para qué... No, me gustan las mujeres". Para ese momento, las redes ya estaban en llamas y los memes circulaban a velocidad de rayo. La escena rápidamente se volvió viral y los usuarios en Twitter no tardaron en hacer de las suyas. "Majul confesando accidentalmente en vivo y luego tratando de recular es lo mejor que nos dejó la televisión argentina en años", escribió un usuario. Otro agregó: "Me gustan los varones pero depende para qué. Luis, ¿querés charlar?". Algunos incluso hicieron memes con la icónica frase "No pero..." en todo tipo de situaciones.

Luis Majul

Si bien el episodio se desarrolló en un clima de humor, las redes también hicieron conexiones con la reciente entrevista que Milei brindó en el mismo canal, en la que atacó a la comunidad LGBT con declaraciones polémicas. Algunos usuarios señalaron la ironía del momento, mientras que otros lo tomaron como una simple anécdota graciosa. Al cierre de la emisión, Majul no volvió a hacer referencia al tema, pero en internet la historia sigue sumando comentarios y reproducciones. En el mundo de la televisión en vivo, los errores y lapsus pueden convertirse en verdaderas joyas de entretenimiento, y el "me gustan los varones" de Majul ya tiene un lugar asegurado en la antología de momentos televisivos inolvidables.